Brown: "McLaren'ın önceliği Formula 1"

McLaren, geçirdiği zorlu dönemin ardından Formula 1'de giderek daha iyi performans göstermeye başladı ve geçen yıl, 2012'den sonra yeniden ilk üçe girmeyi başardı.

Finansal anlamda düzlüğe çıkan ve önemli sponsorların ilgisini çeken İngiliz ekip, aynı zamanda IndyCar'da da mücadele ediyor ve gelecek yıl Formula E'ye girme opsiyonuna sahip olacaklar.

Sadece bunlar da değil. İngiliz ekip, yeni hiper araç sınıfıyla birlikte gelecekte WEC'e geri dönmeyi gözden geçiriyor.

Ancak MCL35M'in lansmanında konuşan Zak Brown, önceliklerinin Formula 1 olduğu konusunda netti.

Brown, "McLaren dünyası için en önemli etkinlik Formula 1'dir. Genel anlamda baktığımızda, odak noktamız her zaman Formula 1'dir."

"IndyCar'la beraber ortaklarımız için sahip olduğumuz programı, Kuzey Amerika pazarını kapsayacak şekilde başarıyla genişlettik."

"IndyCar takımımızın isim sponsoru olan ARROW Electronics'i bizimle beraber Formula 1'de çalışmaya ikna ettik." dedi.

McLaren, ABD yarış serilerinde oldukça başarılı bir geçmişe sahip. 1970'den 1979'a kadar IndyCar'a katılan İngiliz ekip, 1974 ve 76'da Johnny Rutherford ile Indianapolis 500'i kazanmayı başardı.

Takımın IndyCar'a geri dönmesinin ardından sırada WEC var gibi görünüyor.

WEC ve Le Mans 24 Saat'e dönüş sorulduğunda Brown, "WEC ve Le Mans bizim için ilginç projeler olabilir, ancak doğru zaman, doğru yer ve doğru kaynaklar olmalı."

"Diğer programlara başlamadan önce her şeyimizi Formula 1'e yatırabileceğimizden emin olmak istiyoruz." dedi.