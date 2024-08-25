Brown, McLaren'ın iki şampiyonayı da kazanabileceğine inanıyor
McLaren CEO'su Zak Brown, McLaren'ın şampiyonluk şansı hakkında neler söyledi?
Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 3. sıra, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, McLaren takımı yarıştan sonra kutlama yapıyor
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
McLaren, geçen yıl içinde büyük bir gelişme kaydetti ve bu sezon Red Bull'un en yakın rakibi haline gelerek hem Sürücüler hem de Takımlar Şampiyonası için gerçek bir tehdit oluşturuyor.
İngiliz takımı geçen sezona puan almakta zorlanarak ve Lando Norris ve Oscar Piastri'nin muazzam yeteneklerini sergilemelerine izin vermeyen bir araçla geride kalarak başladı.
Yılın ortasında Red Bull Ring'deki Avusturya Grand Prix'sine getirdikleri bir güncelleme ile iyileştiler ve bu güçlü formlarını bu sezona da taşıdılar.
McLaren, daha fazla galibiyet alacak hızda olsa da operasyonel hatalar nedeniyle daha fazla puan toplayamadı. Ancak yaptıkları hatalara rağmen Takımlar Şampiyonasında Red Bull'un sadece 42 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyorlar.
McLaren'ın bu sezonun bitimine 10 yarış kala mevcut şampiyonluklardan birini ya da ikisini birden kazanabileceğine dair iyimserlik de artıyor.
Red Bull, Meksikalı pilot Sergio Perez'in mücadelesi devam ederken, takımın galibiyet ve podyum kazanması için büyük ölçüde son dünya şampiyonu Max Verstappen'e güveniyor.
Red Bull çoğu yarışta tek araçla mücadele ederken, McLaren takım patronu Zak Brown, takımının son şampiyonu geçebileceğinden emin.
F1'in YouTube kanalındaki Weekend Warm-Up programında konuşan Lawrence Barretto, Amerikalı takım patronunun takımının Sürücüler Şampiyonluğunu kazanacağından emin olduğunu söyledi.
Barretto, “Bazı şeyleri çözdüklerinde, ön tarafta savaşmaya alıştıklarında ve paslarını attıklarında, Takımlar Şampiyonluğu için savaşabileceklerine dair bir inanç var. Kazanmayı bekliyorlar. Zak ile konuştum ve bence Zak hâlâ pilotlar şampiyonluğunu da kazanabileceklerini düşünüyor.” dedi.
McLaren, Lewis Hamilton ve Jenson Button ile yarış galibiyeti mücadelesi verdikleri 2012'den bu yana tutarlı bir şekilde önde gelen bir takım olamadı.
Jenson Button, McLaren, ve Lewis Hamilton, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Barretto, yıla güçlü bir başlangıç yapmalarının ve birden fazla galibiyet almalarının ardından takım içinde bir iyimserliğin hakim olduğunu da sözlerine ekledi.
“Çok büyük bir özgüven var.”
“Yaz tatilinden hemen önce McLaren'in Woking'deki MTC üssündeydim ve Oscar Macaristan'da ilk galibiyetini aldığında 1-2 sonucunu kutluyorlardı. Bence şu anda takımın içinde Red Bull'u yakalayacaklarına dair gerçek bir inanç var.” dedi.
Mclaren, Formula 1'de nasıl kazanılacağını bilen ve en üst düzeyde performans gösteren iki sürücü olan Norris ve Piastri ile mükemmel bir sürücü kadrosuna sahip.
Her iki sürücü de düzeltilmesi gereken küçük hatalar yapmalarına rağmen istikrarlı bir performans sergiliyor.
Özellikle Piastri gerçekten soğukkanlı ve Macaristan Grand Prix'sini kırık bir kaburgayla kazandı. Avustralyalı, gridin ön sıralarında olmaya alışmış gibi görünüyor ve Red Bull, Perez'in özgüvenini yeniden inşa etmeye çalışırken puanlar topluyor.
Takvimde hala yer alan Katar ve Singapur gibi bazı pistler, geçen sezon McLaren için mükemmel yerlerdi ve bu iki etkinlikte podyumlar kazanmışlardı.
Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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