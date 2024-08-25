Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Hollanda GP

Brown, McLaren'ın iki şampiyonayı da kazanabileceğine inanıyor

McLaren CEO'su Zak Brown, McLaren'ın şampiyonluk şansı hakkında neler söyledi?

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 3. sıra, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, McLaren takımı yarıştan sonra kutlama yapıyor

Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 3. sıra, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, McLaren takımı yarıştan sonra kutlama yapıyor

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren, geçen yıl içinde büyük bir gelişme kaydetti ve bu sezon Red Bull'un en yakın rakibi haline gelerek hem Sürücüler hem de Takımlar Şampiyonası için gerçek bir tehdit oluşturuyor.

İngiliz takımı geçen sezona puan almakta zorlanarak ve Lando Norris ve Oscar Piastri'nin muazzam yeteneklerini sergilemelerine izin vermeyen bir araçla geride kalarak başladı.

Yılın ortasında Red Bull Ring'deki Avusturya Grand Prix'sine getirdikleri bir güncelleme ile iyileştiler ve bu güçlü formlarını bu sezona da taşıdılar.

McLaren, daha fazla galibiyet alacak hızda olsa da operasyonel hatalar nedeniyle daha fazla puan toplayamadı. Ancak yaptıkları hatalara rağmen Takımlar Şampiyonasında Red Bull'un sadece 42 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyorlar.

McLaren'ın bu sezonun bitimine 10 yarış kala mevcut şampiyonluklardan birini ya da ikisini birden kazanabileceğine dair iyimserlik de artıyor.

Red Bull, Meksikalı pilot Sergio Perez'in mücadelesi devam ederken, takımın galibiyet ve podyum kazanması için büyük ölçüde son dünya şampiyonu Max Verstappen'e güveniyor.

Red Bull çoğu yarışta tek araçla mücadele ederken, McLaren takım patronu Zak Brown, takımının son şampiyonu geçebileceğinden emin.

F1'in YouTube kanalındaki Weekend Warm-Up programında konuşan Lawrence Barretto, Amerikalı takım patronunun takımının Sürücüler Şampiyonluğunu kazanacağından emin olduğunu söyledi.

Barretto, “Bazı şeyleri çözdüklerinde, ön tarafta savaşmaya alıştıklarında ve paslarını attıklarında, Takımlar Şampiyonluğu için savaşabileceklerine dair bir inanç var. Kazanmayı bekliyorlar. Zak ile konuştum ve bence Zak hâlâ pilotlar şampiyonluğunu da kazanabileceklerini düşünüyor.” dedi.

McLaren, Lewis Hamilton ve Jenson Button ile yarış galibiyeti mücadelesi verdikleri 2012'den bu yana tutarlı bir şekilde önde gelen bir takım olamadı.

Jenson Button, McLaren, ve Lewis Hamilton, McLaren

Jenson Button, McLaren, ve Lewis Hamilton, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Barretto, yıla güçlü bir başlangıç yapmalarının ve birden fazla galibiyet almalarının ardından takım içinde bir iyimserliğin hakim olduğunu da sözlerine ekledi.

“Çok büyük bir özgüven var.”

“Yaz tatilinden hemen önce McLaren'in Woking'deki MTC üssündeydim ve Oscar Macaristan'da ilk galibiyetini aldığında 1-2 sonucunu kutluyorlardı. Bence şu anda takımın içinde Red Bull'u yakalayacaklarına dair gerçek bir inanç var.” dedi.

Mclaren, Formula 1'de nasıl kazanılacağını bilen ve en üst düzeyde performans gösteren iki sürücü olan Norris ve Piastri ile mükemmel bir sürücü kadrosuna sahip.

Her iki sürücü de düzeltilmesi gereken küçük hatalar yapmalarına rağmen istikrarlı bir performans sergiliyor.

Özellikle Piastri gerçekten soğukkanlı ve Macaristan Grand Prix'sini kırık bir kaburgayla kazandı. Avustralyalı, gridin ön sıralarında olmaya alışmış gibi görünüyor ve Red Bull, Perez'in özgüvenini yeniden inşa etmeye çalışırken puanlar topluyor.

Takvimde hala yer alan Katar ve Singapur gibi bazı pistler, geçen sezon McLaren için mükemmel yerlerdi ve bu iki etkinlikte podyumlar kazanmışlardı.

Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri

Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Canlı sohbet: Hollanda GP Yarış

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Piastri: "Peşinde olduğum hafta sonu bu değildi"

Piastri: "Peşinde olduğum hafta sonu bu değildi"

Formula 1
Hollanda GP
Piastri: "Peşinde olduğum hafta sonu bu değildi"
Norris: "Verstappen farkı açamayınca kazanabileceğimi hissettim"

Norris: "Verstappen farkı açamayınca kazanabileceğimi hissettim"

Formula 1
Hollanda GP
Norris: "Verstappen farkı açamayınca kazanabileceğimi hissettim"
Verstappen: "Yeterince hızlı değildik, bugün ikincilik için yarıştım"

Verstappen: "Yeterince hızlı değildik, bugün ikincilik için yarıştım"

Formula 1
Hollanda GP
Verstappen: "Yeterince hızlı değildik, bugün ikincilik için yarıştım"
Lando Norris
Daha fazlası
Lando Norris
Norris ve Piastri, Hollanda GP'de McLaren'ın koyduğu önemli kuralı net olarak biliyorlar

Norris ve Piastri, Hollanda GP'de McLaren'ın koyduğu önemli kuralı net olarak biliyorlar

Formula 1
Hollanda GP
Norris ve Piastri, Hollanda GP'de McLaren'ın koyduğu önemli kuralı net olarak biliyorlar
Norris: "Araba muhteşem hissettirdi"

Norris: "Araba muhteşem hissettirdi"

Formula 1
Hollanda GP
Norris: "Araba muhteşem hissettirdi"
Norris: "Bir dünya şampiyonu seviyesinde performans göstermedim"

Norris: "Bir dünya şampiyonu seviyesinde performans göstermedim"

Formula 1
Hollanda GP
Norris: "Bir dünya şampiyonu seviyesinde performans göstermedim"
McLaren
Daha fazlası
McLaren
Brown: "İtalya'da Red Bull önde olacak"

Brown: "İtalya'da Red Bull önde olacak"

Formula 1
Hollanda GP
Brown: "İtalya'da Red Bull önde olacak"
Stella: "Güncellemelerle birlikte daha rekabetçi olduk"

Stella: "Güncellemelerle birlikte daha rekabetçi olduk"

Formula 1
Hollanda GP
Stella: "Güncellemelerle birlikte daha rekabetçi olduk"
McLaren Hollanda GP'si için getirdiği altı önemli güncellemeyi açıkladı

McLaren Hollanda GP'si için getirdiği altı önemli güncellemeyi açıkladı

Formula 1
Hollanda GP
McLaren Hollanda GP'si için getirdiği altı önemli güncellemeyi açıkladı

Son Haberler

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı vefat etti

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı vefat etti

Genl GENEL
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı vefat etti
Marko: "Şampiyonluk tehlikede"

Marko: "Şampiyonluk tehlikede"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Marko: "Şampiyonluk tehlikede"
Wolff: "Performansımızın düşmesi çok şaşırtıcı"

Wolff: "Performansımızın düşmesi çok şaşırtıcı"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Wolff: "Performansımızın düşmesi çok şaşırtıcı"
Vowles, Sargeant'ın yerine Lawson'ı getirmek için Red Bull ile görüştü!

Vowles, Sargeant'ın yerine Lawson'ı getirmek için Red Bull ile görüştü!

F1 Formula 1
Hollanda GP
Vowles, Sargeant'ın yerine Lawson'ı getirmek için Red Bull ile görüştü!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye