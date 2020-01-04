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Formula 1 / Son dakika

Brown, McLaren'ın gelişiminden memnun

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Brown, McLaren'ın gelişiminden memnun
Ekleyen:
, Editör
4 Oca 2020 08:13

Zak Brown, McLaren'ın yaptığı yatırımların meyvesini almaya başladığını ve bu durumdan memnun olduğunu söyledi.

McLaren, Honda ile geçirdiği üç zorlu yılın ardından 2018’de Renault’ya geçti ancak beklenen ilerlemeyi kaydedemedi.

Bu yıl genel beklenti Renault’nun gerisinde beşinci olmaları yönündeydi ancak önemli bir ilerleme kaydederek dördüncü oldular.

Geride kalan yılın ardından konuşan McLaren Racing CEO’su Zak Brown, kaydettikleri ilerlemeden memnun olduğunu söyledi.

"2012'den bu yana en iyi sezonumuzu geçirdik ve takım, dördüncü olduğumuz için takdiri hak ediyor. Bu harika bir sonuç. Elbette umduğumuz bir şeydi ama geçirdiğimiz zor zamanların ardından orada yer alacağımızı düşünmek zordu. Ama işte buradayız. Bunu sürücülerimize, pistteki ve fabrikadaki herkese, sponsorlarımıza ve tabii ki taraftarlarımıza borçluyuz. Her zaman muazzam miktarda destek verdiler ve bu enerji, ileriye doğru gitmemize yardım etti."

"2019'da çok fazla değişiklik yaptık. Her şeyden önce ikisinin CV'sinde de dünya şampiyonluğu olmayan iki yeni sürücümüz vardı. Ama olağanüstü bir iş yaptılar. Geleceğin dünya şampiyonları gibi sürdüler."

"Carlos, spordaki beşinci yılında bize geldi ve gerçekten harikaydı. Hızlı ve onunla çalışmak harika. O çok güçlü bir pilot. Ek olarak en genç İngiliz pilot olan Lando da vardı. Muazzam bir olgunluğa sahipti. Hızlı olduğunu biliyorduk, ama olgun ve deneyimli bir Formula 1 pilotu gibi sürdü. Her ikisi de taraftarların verdiği büyük desteği hissediyor. Onlarla uzun yıllar yarışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Lando ve Carlos harika bir iş yapıyor. Pist üstünde ve pist dışında son derece rekabetçiler. Garajda harika bir ortam var ve yarışlarda tekrar eğleniyoruz."

"Tüm takım bu yıl harikaydı. Satış ve pazarlama müdürümüz Mark Waller, pazarlama ekibimize liderlik etti ve harika bir iş çıkardı. Coca-Cola, BAT ve Dell Technologies gibi harika partnerlerin bu harika yarış takımına katıldığını görebilirsiniz. Bu pist üstünde ve pist dışındaki performansımızdan kaynaklanıyor."

"Finans direktörümüz Laura Bowden, ekibiyle beraber harika bir iş yaptı. Mümkün olduğunda hızlı olabilmek adına doğru alanlara para harcadığımızdan emin olmaya çalıştı. Basınla ve fanlarımızla etkileşime gitmek için pek çok fırsat yarattığımızdan emin olmak için çabaladı. Gerçekten her şeyiyle kolektif bir takım olduk. McLaren'daki insanlarla çalışmak büyük bir zevk."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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