Brown: "McLaren'ın F1 taraftar anketinde birinci olması, çok onur verici"

Motorsport Network tarafından F1 ve Nielsen Sports ile ortaklaşa gerçekleştirilen F1 Global Anketinin sonuçları, 187 farklı ülkeden 167.000'den fazla taraftarın yanıtlarının ardından Perşembe günü Birleşik Devletler Grand Prix'sinden önce yayınlandı.

Oylamada McLaren, F1 gridinde en üst sırada yer aldı ve taraftarların %29.5'i İngiliz takımı favori olarak adlandırdı ve 2017 anketinden elde ettiği %15,8'lik sonucunu neredeyse ikiye katladı.

McLaren açık ara fakla gridin geri kalanından önde seçildi. Red Bull %19.7 ile ikinci olurken, taraftarların dört yıl önceki favori takımı olan Ferrari, %17.9 ile üçüncü oldu.

Lando Norris ikinci, Daniel Ricciardo dördüncü olurken, her iki McLaren sürücüsü de güçlü bir sıralama çıkardı ve bu da onları açık ara en popüler sürücü kombinasyonu haline getirdi.

McLaren ayrıca 16-24 yaş grubundaki taraftarların %40'ı tarafından seçilerek 1. sırada yer aldı ve İngiltere, ABD, Avustralya, Kanada ve Brezilya'da oylamalarda birinci oldu. Ayrıca Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da da bölgesel oylamayı kazandı.

Cuma günkü FIA basın toplantısında konuşan McLaren Racing CEO'su Brown, sonucu "özellikle son beş yıldır bulunduğumuz yer göz önüne alındığında çok onur verici" bulduğunu söyledi.

"Sonuçlarımız gelişirken, popülaritemizin de arttığını görüyoruz. Bence sürücülerimiz sıra dışı bir iş yaptı ve bu kadar sevilen bir takım olmamıza büyük katkı sağladılar."

"McLaren'da çok çalışan tüm insanlar için bu onur verici. Taraftarlarımız ve ortaklarımız için harika bir gösteri sunmaya çalışıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki büyük fan gruplarından, bu kadar pozitif dönüşler almak güzel." dedi.

McLaren son yıllarda dijital platforma büyük önem veriyor ve özellikle Norris ve Ricciardo ile hem pist dışındaki hem de pistteki performanslarını en üst düzeye çıkararak, aktifleşiyor.

Brown, "Eğlenceli bir yarış takımı olaya çalışıyoruz. Her şeyi kapsayan yarış takımı."

"Fanlarımızla sıklıkla iletişim kuran, onlarla konuşan, onları dinleyen ve çok açık sürücülere sahibiz. Biz sadece kendi işimizi yapıyoruz ve insanların buna olumlu dönüşler yapması güzel."

"Sporun büyük fanıyım. Bu yüzden onların gözünden bakmaya çalışıyorum. Çok da uzun olmayan bir zaman önce, tribünlerde oturup sporu benim için heyecan verici yapacak şeyleri anlamaya çalıştım."

"Aynı deneyimi taraftarlara vermeye çalışıyoruz ve işe yarıyor gibi görünüyor." dedi.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, and Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, with the trophies

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images