Brown: "McLaren'ın 2024 yılında hiçbir mazereti kalmayacak"

McLaren, 2015 yılında Honda motoruna geçmesinin ardından adeta dibe vurdu ve gridin en yavaş takımlarından birisi oldu. Fakat Zak Brown önderliğinde, son yıllarda çok iyi bir ivme yakalamayı başardılar.

Brown, göreve geldikten sonra takımı finansal anlamda düzlüğe çıkarmak için ticari tarafta doğru adımlar atmaya başladı ve takıma pek çok sponsor kazandırdı. Aynı zamanda takım yönetimini ve teknik yapıyı da değiştirdi.

Şu anda teknik direktör olarak James Key görev alıyor ve yarış direktörlüğü görevini ise Andrea Stella üstleniyor.

Takım menajerliği görevini Paul James yaparken, takım patronluğu görevini ise Porsche ile motor sporlarında harika işler başaran Andreas Seidl üstleniyor.

Takımın geleceğini finansal anlamda garantiye alan McLaren, ön taraftaki takımlara yetişmek için altyapıyı kuvvetlendirmeye başladı ve yepyeni bir rüzgar tüneli inşa ediyor. Aynı zamanda fabrikadaki ekipmanlar da yenileniyor.

Brown, tüm bunların inşa edilmesinin ardından 2024'te şampiyonluk savaşı vermeleri gerektiğini çünkü ellerinde hiçbir mazeret kalmayacağını söyledi.

Brown şöyle konuştu: "Belirli sonuçlara elde etmeye başlamanız gereken bir son tarih vermek her zaman için tehlikelidir fakat 2024 yılına kadar tüm altyapımızı yenileyeceğimizi ve özellikle de yeni bir rüzgar tüneline sahip olacağımızı söyleyebiliriz."

“Ne yazık ki şu anda en eski rüzgar tünellerinden birine sahibiz ve bu büyük bir dezavantaj. Bu yüzden, 2024 sezonunda artık herhangi bir mazeretimizin kalmayacağını düşünüyorum."

Lando Norris, McLaren, and Zak Brown, CEO, McLaren Racing, on the grid

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images