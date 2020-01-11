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Formula 1 / Son dakika

Brown, McLaren'ın 2020'de daha az gelişmesini bekliyor

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Brown, McLaren'ın 2020'de daha az gelişmesini bekliyor
Ekleyen:
, Journalist
11 Oca 2020 17:02

Zak Brown, McLaren'ın 2020 yılında geçen yılki kadar büyük bir gelişim kaydetmesini beklemiyor.

McLaren, 2018'de çok sayıda iç sorunla mücadele etti ve bu da pistte iyi sonuçlar almalarını engelledi.

Takıma 2019'da Andreas Seidl katılırken, takım yapısında önemli değişiklikler yapıldı ve teknik tarafta da James Key göreve geldi.

Sonuç olarak McLaren, Renault'nun önünde yer almayı başardı ve sezonu dördüncü sırada noktaladı. 

Bir sonraki adım, en iyi ekiplerle olan boşluğu kapatmak olacak fakat Zak Brown, bunun için daha fazla vakit gerektiğini söyledi.

Takım CEO'su Zak Brown, "İlerlemeye devam etmeliyiz. 2018'den 2019'a dev bir adım atmayı başardık. Bunun sebeplerden biri 2018'de bu kadar iyi bir iş yapamamış olmamızdı, bu yüzden böyle bir hamle yapmak zor olmadı. Ancak 2020'de aynısını yapmamızı beklemiyorum."

"Şimdi 2020 yılında kurallar hemen hemen aynı kalacak, bu yüzden grid çok farklı görünmeyecek. Bazı sürprizler olabilir. Umarım Williams daha iyi olur, çünkü geçen yıl bu kadar zorlandıklarını görmek iyi değildi." dedi.

Brown, 2021 içinse iyimser.

"2021'de gerçekten heyecan verici olacak. Şu anda genç bir takımız. James Key geçen yılki aracı  geliştiremedi, ama bu yılki araç üzerinde çalışıyor. Öyleyse nasıl olacağını göreceğiz."

"Andreas Seidl da sezon ortasına kadar takıma katılamadı ve yıl boyunca takıma katılanlar oldu. Şimdi yapmamız gereken şey biraz daha temiz bir iş yapmak, yarışlara gerçekten hazır olmak ve güçlü şekilde başlamak olacak."

"2021 aracı zaten rüzgar tüneline alındı ve 2020 hakkında da iyimseriz. Elbette bir gecede daha iyi olamazsınız, iyi ve kötü hafta sonlarımız olacak. Ama umarım ilerlemeye devam ederiz."

Çeviri: İnci Beğen

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Seri Formula 1
Pilotlar Zak Brown
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Roy Rijsdijk

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