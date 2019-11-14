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Formula 1 / Son dakika

Brown: "McLaren'ın 2019'daki zayıf noktası dayanıklılıktı"

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Brown: "McLaren'ın 2019'daki zayıf noktası dayanıklılıktı"
Ekleyen:
, Editör
14 Kas 2019 14:42

Zak Brown, McLaren'ın 2019 sezonundaki zayıf noktasının dayanıklılık olduğunu düşünüyor.

Son aylarda dördüncü en hızlı araca sahip olan McLaren, sezona yaptığı sıkıntılı başlangıç ​​ve takıma çok fazla puana mal olan dayanıklılık sorunlarına rağmen, takımlar şampiyonasını dördüncü sırada götürüyor.

Belçika GP'de iki araçla birden dayanıklılık sorunu yaşayan İngiliz ekip, Meksika'da Lando Norris'in pit stopunda hata yapmıştı

Brown, “Pitlerimize bakarsak geçen yıl en iyi yedinci veya sekizinci pit stopları yapıyorduk. Bu yıl üçüncü sıradayız."

"Takımımız şimdi daha iyi durumda. Aracın gelişiminde bunu görebiliyoruz ve pilotlarımız gerçekten iyi bir iş yapıyor. Ama pit stopların ve startların da giderek daha iyi hale geldiğini görüyoruz. Şimdi dayanıklılık üzerinde çalışmalıyız, bu yıl muhtemelen en zayıf noktamız buydu." dedi.

Brown, Carlos Sainz ve Lando Norris'ten de övgüyle bahsetti.

"Her iki pilotumuzdan da çok memnunum. Herkesin onların performansından etkilendiğini düşünüyorum. Özellikle Lando, bir çaylaktan bekleyeceğimiz hataların olmasına izin vermedi."

"Leclerc'in ilk yılıyla kıyaslarsanız, İspanya'da sadece bir olay yaşadı ve bu yarış olayıydı. Bu yüzden inanılmaz olgundu. Bu da onun yaşındaki bir sürücü için etkileyici. Çok hızlı, sıralama turlarında durum 9-9. Tam olarak istediğimiz şey."

"Birbirleriyle çok iyi geçiniyorlar ama ayı zamanda birbirlerini zorluyorlar. Bunu çok sağlıklı bir şekilde yapıyorlar. Pilotlarımızdan ve hızlarından çok memnunum."

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Editör Kemal Şengül

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