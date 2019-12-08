Brown, McLaren'dan "mucize" beklemiyor

McLaren, yeniden yapılanma sürecinin ilk meyvelerini bu yıl almaya başladı ve şampiyonada uzun bir aradan sonra ilk dörtte yer almayı başardılar.

Zak Brown, bu durumu sezon başında beklemediklerini kabul ediyor.

Speed Week'e konuşan Brown, "Şampiyonada dördüncü olmayı umuyorduk, ama aslında bunun olmasını beklemiyorduk." dedi.

Brown, yine de yapmaları gereken çok iş olduğunu çünkü liderleri yakalamalarının hiç de kolay bir görev olmadığını söyledi.

"Öndeki üç takımla aradaki fark çok büyük. Fakat hedefimiz bu farkı kapatmaya devam etmek."

"Yine de bilirsiniz, bu sporda mucizeler bekleyemeyiz. Eğer Mercedes'e bakarsanız, tıpkı Red Bull'da olduğu gibi oraya gelmeleri birkaç yıllarını aldı."

"Bu yüzden tüm bu sürecin biraz zaman alabileceğinin farkındayız."

Öte yandan Mercedes patronu Toto Wolff, McLaren'ın güçlü olmasını bekliyor.

"Bugün yarışlar ve şampiyonaları kazanabilecek üç takım olduğunu söylersem, yalan konuşmuş olmam. Ancak McLaren gelişiyor ve diğer takımlardan daha fazla performans artışı yakaladılar. Bence 2020'de iyi olacaklar."