Brown: "McLaren'a ilk geldiğimde takımdaki herkes birbirini suçluyordu"
McLaren CEO'su Zak Brown, takımı yeniden zirveye taşıyan en önemli değişimin organizasyon kültüründe yaşandığını söyledi. Brown'a göre başarı, çalışanları suçlamak yerine sorunlara odaklanan bir yönetim anlayışı sayesinde geldi.
Lando Norris, McLaren, Zak Brown, McLaren
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Zak Brown, Woking merkezli ekibin başına geçtiğinde takımın yalnızca pist üstünde değil, şirket içinde de önemli sorunlar yaşadığını belirtti. Amerikalı yöneticiye göre en büyük problemlerden biri, ekip içinde oluşan 'suçlayıcı kültürdü'.
Brown, Up To Speed podcast'inde Will Buxton'a verdiği röportajda, bu olumsuz çalışma ortamını nasıl değiştirdiklerini ve McLaren'ın yeniden zirveye çıkmasını sağlayan süreci anlattı.
Brown, "Her şey insanlar ve liderlikle ilgiliydi. Burada kendi liderliğimden değil, yarış takımını yöneten Andrea Stella'nın liderliğindeki yönetim ekibinden bahsediyorum."
"Birkaç kişiyi değiştirdim. En üst düzey yöneticilerden üçünü değiştirdik. Ancak Formula 1 takımımızda yaklaşık bin kişi çalışıyor. Sadece üç kişi değişti. Sezonun başında muhtemelen gridin en yavaş aracını üreten 997 kişiyle, bize dünya şampiyonluğu kazandıran aracı geliştiren 997 kişi aslında aynı kişilerdi."
"Yönetim ekibinin ortaya koyduğu liderlik sayesinde herkes aynı hedef doğrultusunda çalışmaya başladı. Birlikte hareket ediyoruz ve sürekli olarak kendi performansımızı daha ileri taşımaya çalışıyoruz. Böylece gerçekten çok güçlü bir performans kültürü oluşturduk."
"Bizim kültürümüzde suçlama yok. Bir sorun yaşadığımızda — ki elbette yaşıyoruz — sorunu çözmeye odaklanıyoruz. Bu sayede herkes için güvenli bir çalışma ortamı oluştu ve birlikte çalışabiliyoruz." dedi.
Brown, göreve ilk başladığında ise bunun tam tersinin yaşandığını söyledi.
"Takıma ilk geldiğimde insanlar sürekli birbirini suçluyordu."
"'Aracın ön tarafında ben harika iş çıkarıyorum, sorun arka tarafı geliştiren ekipte' anlayışı hâkimdi."
"Oysa ortada tek bir yarış aracı var. Bu yüzden insanlara, 'Birlikte çalışmayı öğrenebilir miyiz?' diye sorduk. Bu bir yolculuk değil, bir görevdi."
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Zak Brown, McLaren
Photo by: Erik Junius
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