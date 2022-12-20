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Formula 1 Haberler

Brown: "McLaren'a geldiğimde takımda güven eksikliği vardı"

McLaren CEO'su Zak Brown, Formula 1 takımına ilk geldiğinde takım ile personel arasında bir güven eksikliği olduğunu açıkladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Brown: "McLaren'a geldiğimde takımda güven eksikliği vardı"
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Woking takımının 2016 sonunda katıldığı günden bu yana kaydettiği ilerlemeyi değerlendiren Brown, ilk günlerinde takımın zor bir noktada olduğunu söyledi.

Honda ile olan 'sorunlu' ortaklığın yol açtığı zorluklar ve Ron Dennis ile Mansour Ojjeh arasındaki yönetim kurulu savaşının ortasında kalan Brown, takımın 'mutlu bir gemi' olmaktan çok uzak olduğunu söyledi.

Brown ilk geldiğinde karşılaştığı durumu, "Takım içinde tam bir güven eksikliği vardı."

"Şirket içi çalışma yöntemlerinden dolayı herkes masumiyeti kanıtlanana kadar suçluydu, bu yüzden ekip çalışması yoktu."

“Bence her şey en tepeden başladı; yönetim kurulunda o kadar çok şey oluyordu ki F1 takımında bir denetim yoktu çünkü herkes birbirini satın almaya çalışıyordu. Dolayısıyla liderlik de yoktu." şeklinde özetledi.

Brown, Ojjeh'in Dennis'in başkanlıktan istifa etmesi için baskı yapmasının ardından yönetime geldi ve konu; sonunda mahkemeye taşındı.

Dennis'in sözleşmesi Ocak 2017'de sona erdi ve ardından şirkette sahip olduğu hisseleri satmayı kabul etti.

Brown takımdaki sıkıntılara, üst düzey patronların dikkatini dağıtan bu yönetim savaşlarının sebep olduğunu düşünüyor.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Brown, “Bence bu kimsenin hatası değildi."

“Bu daha çok, anlaşamayan bir yönetim kuruluna sahip olmamızdan kaynaklıydı; takımda çok fazla güven eksikliği mevcuttu."

“Takımın birçok dünya şampiyonluğu ve yarış galibiyeti olduğunu biliyordum, önemli olan herkesin işbirliği yapmasını; birlikte çalışmasını ve inanmasını sağlamaktı. Bu biraz zaman aldı ve şimdi gerçekten iyi bir yerdeyiz." dedi.

Brown, ilk günlerdeki yönetim kurulu savaşlarının geçmişte kaldığını, McLaren'in F1 ve yol otomobili bölümlerindeki yapının iyi çalıştığını söylüyor.

Brown, "Gerçekten temiz ve iyi çalışıyoruz."

“Bir yarış kurulumuz ve bir de grup kurulumuz var: Yarış kurulu yarış kararlarını verir ve grup kurulu da otomotiv kararlarını veriyor."

"Ferrari'den gelen otomotiv CEO'su Michael Leiters ile iyi anlaşıyoruz, birbirimizin yönetim kurulu toplantılarına katılıyoruz. Yani otomotiv ve yarış arasındaki işbirliği mükemmel."

“Aynı zamanda otomotivin icra başkanı olan İcra Kurulu Başkanı Paul Walsh'a rapor veriyorum. Yarış kurulunda da artık sporu ve motor yarışlarını bilen çok deneyimli çalışanlarımız var."

“Onlar, bir CEO olarak sahip olmak isteyeceğiniz türden bir yönetim kurulu; çünkü sporun ne kadar hızlı ilerlediğini, nasıl işlediğini ve ne kadar hızlı karar vermeniz gerektiğini anlıyorlar."

“Bu yüzden desteklendiğimi hissediyorum, yönetim kurulunda ihtiyaç duyduğum her konuda beni desteklediler; çalışma şeklimiz çok çok iyi." dedi.

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