Brown: "McLaren, WEC'e katılmaya hazır değil"

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Woking ekibi 2020 sezonu öncesinde, şu anda Arrow McLaren olarak yarışan Schmidt Peterson Racing IndyCar takımının çoğunluk hissesini alarak başladığı son iki yıldaki yatırımlarının ardından son yıllarda yarış takımlarını önemli ölçüde genişletti.

Ayrıca, 2022-2023 sezonu öncesinde şampiyonluk kazanan Mercedes Formula E takımını satın almadan önce, bir Extreme E takımı kurarak elektrikli yarışlara erişimini genişleterek ilgi alanlarını çeşitlendirdi.

Mexico City E-Prix'sinde seçkin medya mensuplarıyla bir toplantı düzenleyen Brown, şu anda odak noktasının her bir takımın elde ettiği sonuçlarla kendine yetebilmesi ve potansiyel ortaklara ulaşmak olduğunu söyledi.

Autosport'un diğer kategorilerde daha fazla büyüme olasılığı olup olmadığı sorusuna Brown, McLaren'in bir WEC girişi olasılığı konusunda durum tespiti yapmaya devam ettiğini, ancak mevcut takımlarla denge kurulması gerektiğini ekledi.

Lando Norris, McLaren MCL36, on the grid Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Brown, "Evet, elimizdeki portföy ile çok meşgulüz. Değerlendirmeye devam ettiğimiz ve bizim için heyecan verici olan bir diğer seri ise Dünya Dayanıklılık Şampiyonası."

"İlk kez 1995 yılında [F1 GTR ile Le Mans 24 Saat yarışında] kazandık ama Formula 1'de ilerlemeye devam ettiğimizden emin olmamız gerekiyor."

"IndyCar'da tam zamanlı olarak üç aracımız var. Extreme E'deki ilk yılımız bizim için başarılı geçti ve [Punta del Este'de] bir podyum elde ettik. Şimdi de ilk Formula E yarışımız için Meksika'dayız."

"WEC'i değerlendirmeye devam ettiğimizi söyleyebilirim, ancak net bir şey yok çünkü her takımın hem insan kaynakları hem de ortaklık açısından kendine yetebildiğinden emin olmamız gerekiyor."

"Adım atacağımız herhangi bir şeyin işimizi aksatmayacağından emin olmamız gerekiyor. WEC ilgimizi çekmeye devam eden bir seri ama henüz buna hazır değiliz." dedi.

Brown, F1'in bütçe sınırının McLaren'in diğer serilere genişlemesini sağlamada kilit rol oynadığını ve bütçe sınırı kavramı olmadan diğer şampiyonalarda büyümeyi onaylayamayacağını da sözlerine ekledi.

Zak Brown, CEO, McLaren, on the grid Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ayrıca, Formula E'nin 2022 ve 2024 yılları arasında yılda yaklaşık 13 milyon euro olan bütçe sınırının McLaren'i elektrikli şampiyonaya ikna etmede rol oynadığını açıkladı.

Brown, "Her şeyden önce bir Formula 1 takımı olarak, takımımızı daha iyi bir noktaya getirene ve bunun bir parçası olacak bir bütçe sınırına sahip olana kadar; bir IndyCar takımını, Extreme E'yi veya Formula E'yi alabilecek bir konumda olmayacaktık."

"Dolayısıyla, bütçe sınırının Formula 1'de kritik olduğunu söyleyebilirim. Bence Formula E'de de çok önemli ve bu bizim için çok cazip olan bir şeydi, bütçe sınırı altında çalışabileceğimizi biliyorduk."

"IndyCar, teknik kuralları nedeniyle, Extreme E gibi gerçekten iyi bir bütçe sınırına sahip. Bunun, sporda mali sorumluluğun sürdürülebilir olmasını sağlamak ve sporu adil hale getirerek herkese dengeli bir kazanma fırsatı yaratmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.