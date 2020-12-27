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Formula 1 / Son dakika

Brown: "McLaren ve Mercedes arasındaki ortaklık çok iyi gidiyor"

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Brown: "McLaren ve Mercedes arasındaki ortaklık çok iyi gidiyor"
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McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Mercedes'le olan motor ortaklığının şimdiye kadar iyi gittiğini söyledi.

McLaren gelecek yıl yeniden Mercedes motoruna dönecek ve taraflar 2014'ten sonra ilk kez birlikte çalışacaklar.

Mercedes ve McLaren'ın birlikte pek çok başarısı bulunuyor. Ancak taraflar, 2014 sonunda o dönem McLaren'ın başında yer alan Ron Dennis'in kararıyla yollarını ayırmıştı.

Dennis o dönem Mercedes'le şampiyon olmalarının imkansız olduğunu düşünerek Honda motoruna geçme kararı almıştı.

Ancak McLaren, Honda'ya geçerek büyük bir hata yaptı ve başarısız geçen üç yılın ardından Renault motoruna geçtiler.

McLaren, 2020 sonrasında Renault ile biten kontratını uzatmadı ve 6 yıl aradan sonra Mercedes motoruna geçme kararı aldı.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Mercedes'le ilgili yapılan çalışmaların nasıl gittiği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bu, tamamen bir müşteri ilişkisi."

"Ekibimiz ortaklık konusunda çok heyecanlı ve Mercedes'in Brixworth fabrikası da bu ortaklıktan dolayı çok heyecanlı."

"Her iki tarafta da yarışlar ve şampiyonluklar kazanmak için birlikte çalışan pek çok insan var. Haliyle de birbirleriyle çokça benzerler."

"Bana anlatılanlardan Mercedes’in müşterilerine hizmet etmek için; iletişim, zaman çizelgeleri ve tamtakır sistemleriyle ne kadar iyi hazırlandıkları görebiliyorsunuz."

"Dolayısıyla teknik ekipten aldığım tüm geri bildirimler herkesin ne kadar heyecanlı olduğu ve işbirliğinin ne kadar sorunsuz gittiği yönünde oldu."

"Aracımızı tasarlarken iki taraf arasında çok fazla iletişim olması gerekiyor ve duyduğum her şey çok olumlu."

 

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Editör Kemal Şengül

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