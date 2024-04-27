Brown: "McLaren, rakip takımlar gibi 'istikrarsız' değil"

Woking merkezli takımın hem Lando Norris hem de Oscar Piastri ile çok yıllık sözleşmeleri bulunuyor. Takım ayrıca, kısa süre önce Mercedes ile motor ortaklığının uzatıldığını duyurdu.

Nico Hulkenberg'in gelecek yıl Stake'e katılacağını doğrulamasıyla birlikte Adrian Newey'nin Red Bull'un tasarım departmanının başından ayrılabileceği söylentileri de yayıldı.

McLaren CEO'su olarak görevine devam etmek üzere uzun vadeli yeni bir anlaşma imzalayan Brown, takım içinde istikrarı sürdürme arzusunun altını çizdi.

Brown, "Sürücü piyasasında rol oynamaya çalışıyoruz ama bunun bir parçası değiliz."

"Sanırım yapmaya çalıştığım şeylerden biri de tüm takıma istikrar, görünürlük ve uzun ömürlülük getirmek."

"Harika bir konumdayız ve her şey plana göre ilerliyor. Yeni teknolojimiz ve harika sponsorlarımız var."

"Bence bazı takımların istikrarsızlaştığı, kimin nereye gideceğinin belli olmadığı, motor değişiklikleri ve benzeri şeylerin yaşandığı bir dönemde; ileriye dönük olarak oldukça güçlü bir konumda olduğumuzu düşünüyorum."

"Sadece başımızı öne eğmek ve buna devam etmek istiyoruz." dedi.