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Formula 1

McLaren, pilotları hakkında: "İkisi de bir numaralı pilot olmak istiyor"

Autosport'a özel bir röportaj veren McLaren CEO'su Zak Brown, Lando Norris ve Oscar Piastri arasında bir ayrım olmadığını açıkladı.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, congratulate each other on the podium

McLaren'in son dünya şampiyonu Fernando Alonso ve çaylak Lewis Hamilton ile yarıştığı 2007 yılında Kimi Raikkonen'in şampiyonluğuyla her iki pilot da şampiyonluğu tek puanla kaçırmıştı.

Senna/Prost (McLaren), Hamilton/Rosberg (Mercedes) ve Webber/Vettel (Red Bull) gibi diğer rekabetçi takım arkadaşlıkları, çoğu senaryoda takımın istikrarsızlaşmasına ve pilot eşleşmelerinin sonunda bozulmasına neden oldular. 

Ancak McLaren CEO'su Zak Brown, Lando Norris ve Oscar Piastri ile işlerin farklı olacağını düşünüyor.

Norris beş yıllık bir bekleyişin ardından 2024 Miami Grand Prix'sinde galibiyet elde ederken, Piastri de bu yıl Macaristan'da ilk F1 galibiyetine ulaştı.

Ancak Piastri'nin galibiyeti, takımın yaşadığı 'takım emri sorunu' sebebiyle biraz gölgede kaldı.

Norris, erken pit sebebiyle liderliği ele geçirmesinin ardından takım emirlerine geç yanıt vererek ancak son turlarda Piastri'ye pozisyonu geri verdi. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, go three wide into the first corner

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, ilk viraja üç farkla giriyor

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Norris, takım arkadaşına pozisyonu daha erken vermediği için pişmanlık duyduğunu daha sonra dile getirdi. Ancak bu durum, McLaren'in daha fazla 1-2 sıra elde edebilecek bir araca sahip olmaya devam etmesi halinde gelecekte işlerin ne kadar rahatsız edici olabileceğine dair bir izlenim yarattı.

Autosport'a özel olarak konuşan Brown, McLaren'ın takım kültürünün Norris ve Piastri'nin birbirleriyle mücadele etmesini kaldırabilecek kadar güçlü olduğu konusunda kararlı.

Brown'a neden McLaren'de eşit iki pilota sahip olmanın işe yarayacağına inandığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "İlişkiler, iletişim ve sahip olduğumuz iki pilot."

"İkisi de bir numaralı pilot olmak istiyor ve ikisi de bizim için bir numaralı pilot."

"Her ikisi de takım için yarışıyor. Her ikisi de birbirleriyle sıkı bir şekilde yarışabilecek, kendi içlerinde bir numara olabilecek ve takıma saygı duyabilecek kişiler."

Ancak Brown, şampiyona söz konusu olduğunda bir sürücüyü diğerine tercih etmeyi de göz ardı etmiyor.

"Açıkçası, şampiyonada bir sürücünün diğerinden daha fazla şansı varsa, o zaman farklı stratejilere gidebilirsiniz."

Lando Norris, McLaren F1 Team, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 3rd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, the McLaren team celebrate after the race

Lando Norris, McLaren F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 3. sıra, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, McLaren takımı yarıştan sonra kutlama yapıyor

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

"Ama biz onlara eşit davranıyoruz. Bunu biliyorlar, bundan keyif alıyorlar ve bazen bazı tavizler vermemiz gerektiğinde kararlarımıza saygı duyuyorlar. Onlara sahip olduğumuz için şanslıyız."

"Andrea Stella, ben ve buradaki herkes birer yarışçı. Ayrıca performans konusunda da oldukça agresifiz. Yine de adiliz ve her ne pahasına olursa olsun kazanmaya çabalamıyoruz."

"Bu yüzden takım içerisinde harika bir ortam var."

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Filip Cleeren
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Filip Cleeren
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