Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'"

İtalya Grand Prix'sindeki tek seferlik çatışmaya rağmen Norris ve Piastri 2023'te uyumlu bir sezon geçirdiler.

Norris'in Avustralyalı pilotun iki katından fazla puan almasının yanı sıra iki podyuma karşılık yedi podyum elde etti. Piastri ise, Norris'in henüz başaramadığı Katar'daki sprint yarışında bir galibiyet elde etti.

Piastri'nin etkileyici çaylak sezonu, onun geleceğin yıldızı olduğunu gösterdi. Norris'in genç pilotun McLaren'de kendisini sürekli tetikte tuttuğunu itiraf etmesinin ardından McLaren, Piastri'nin önümüzdeki yıllarda daha da güçlenmesini bekliyor.

Norris ve Piastri'nin halihazırda hız konusunda birbirine yakın olduğu düşünüldüğünde, Brown takımın ikilinin 'kendi çıkarlarını gözetmesine' hazır olduğunu ancak kendisinin ve takım patronu Stella'nın herhangi bir gerginliğin 'önüne geçeceğini' söylüyor.

Brown, "İki pilotunuz olduğunda birinin diğerini bazı hafta sonlarında yenmek zorunda kalacağının bilincindeyiz."

"Şu anda çok rekabetçiler, takım için yarışırken etraflarında gerçek bir enerji hissediyorsunuz. Kendi çıkarlarını gözetecekleri günün, muhtemelen çok yakında olduğunu biliyoruz."

"Andrea'nın ve benim pilot yönetimi konusunda güçlü olduğunu hissediyorum, bu yüzden bunun önüne geçebileceğimizi ve sağlıklı bir rekabet gücü olarak kalmasını sağlamak için bunu yönetebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images McLaren Racing CEO'su Zak Brown, sıralama sonrasında Parc Ferme'de Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren'i tebrik ediyor

Brown, Norris ve Piastri Monza'daki ilk virajda çarpıştığında takımın bu konuda 'sağlıklı bir konuşma' yaptığını söyledi.

"Formula 1'deki deneyimlerimizden hepimiz gördük ki, kazalarının yaklaştığını görebiliyorsunuz."

"Monza'dan sonra, ki bu ilk ve tek temaslarıydı, çok sağlıklı bir konuşma yaptık."

"Bence bu iki adam kadar hızlı olmasa da bir kez araç kullanmış olmak, pilotun psikolojisini ve ona ne zaman, nerede ve nasıl yaklaşılması gerektiğini anlamaya yardımcı oluyor. Çünkü pilotlara yanlış zamanda yaklaşıp durumu daha da kötüleştirince olanları da gördüm."