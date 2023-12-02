Brown: "McLaren, Mercedes'in güç ünitesi tasarımına etki edebilecek"
McLaren Racing CEO'su Zak Brown, İngiliz ekibin Mercedes motoruyla şampiyon olacağından şüphe duymuyor ve yeni anlaşma sayesinde sadece bir müşteri takımı olmayacağını belirtiyor.
2014 yılında, o dönem McLaren'ın başında olan Ron Dennis, McLaren'ın bir müşteri motoruyla şampiyon olamayacağına inanmış ve bundan ötürü Honda ile ortaklık kurmuştu.
Ancak Honda dönemi pek iyi geçmedi ve birkaç yılın ardından Renault'nun müşteri takımı oldular. Beklenen başarı bir türlü gelmediği için de Mercedes'e geçtiler.
McLaren bu yıl çok iyi bir ilerleme kaydetti ve yılın son bölümünde Mercedes'in fabrika takımından daha fazla puan topladı.
Sonuç olarak taraflar, 2026 sonrası için mevcut müşteri anlaşmasını uzatma kararı aldılar. Fakat yeni anlaşma artık daha ayrıntılı olacak.
Takımın CEO'su Zak Brown, McLaren'ın yeni sözleşme şartları sayesinde, sadece tasarlanmış bir güç ünitesini araca eklemek yerine, güç ünitesinin tasarımını değiştirebileceğini açıkladı.
Brown, "Bir müşteri takımı olarak şampiyonluk kazanmanın mümkün olduğuna inanıyorum."
"Yeni sözleşmenin ayrıntılarına girmek istemiyorum ama fabrika takımına kıyasla dezavantajlı olabileceğimiz alanları netleştirdik."
"Artık Mercedes High-Performance Powertrains ile harika bir sözleşmemiz var."
"Daha önce sahip olmadığımız bir etki elde ettik. Bu, güç ünitesi gelişim sürecindeki tüm detaylar hakkında daha erken bilgilendirileceğimiz ve süreci etkileyebileceğimiz anlamına geliyor."
"Artık neyle uğraştığımızı bilmediğimiz ve sadece hazır motoru alabildiğimiz bir durum içerisinde olmayacağız."
"Bu sayede aracı güç ünitesi etrafında geliştirmeye, fabrika ekibinden çok daha geç bir tarihte başlamak zorunda kalmayacağız." dedi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Patricio O’Ward, McLaren MCL60
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