Brown: "McLaren, ilk geldiğimde düşündüğümden daha kötü durumdaydı"

Amerikan, McLaren'a 2016 yılında ve takımın en kötü olduğu dönemde katıldı. Takım, o yıl pilotları Fernando Alonso ve Jenson Button ile birlikte takımlar şampiyonasında altıncı oldu ve sezon boyunca dokuz kez yarış dışı kaldı.

Bu düşüş, ertesi yıl da devam etti ve McLaren, 2017 şampiyonasını dokuzuncu sırada tamamladı.

Brown, hem takımın talihini, hem de McLaren Technology Centre'daki çalışma etiğini iyi yönde değiştirmekle övüldü. Ancak Brown, takıma ilk geldiğinde durumun beklediğinden daha kötü olduğunu açıkladı.

Brown, "Ortam, nasıl olacağını düşündüğümden daha kötüydü."

"McLaren tarihinin en kötü yılında geldim."

"Honda ile işbirliğimizin ikinci yılındaydık ve zorlanıyorduk ama mantığımız, üçüncü yılın ikinciden daha iyi olacağını söylüyordu. Aslında tam tersi oldu."

"Bunun hiçbir şekilde Honda'dan kaynaklandığını düşünmüyorum, bu tüm ortam yüzündendi. Yani, halihazırda geri dönüş yapmakta olan bir takıma geldiğimi düşünüyordum ve aslında hâlâ düşüşte olduğunu fark ettim."

"Bu bir sürpriz oldu ama takımın kaç galibiyeti, kaç şampiyonluğu olduğunu bildiğim için içeride ne kadar yetenek olduğunu biliyordum. Fakat belki de oradaki yeteneği ortaya çıkarmak için yeni bir yöne ve liderliğe ihtiyaçları vardı. Bu harika bir yolculuk oldu." dedi.

Takımın, Brown yönetimi altında şampiyonadaki en iyi sonucu üçüncülük oldu ve Lando Norris, sporun en iyi yeteneklerinden biri olarak yükseldi. Takım ayrıca, padoktaki en pozitif takımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Brown, "Kültürel açıdan, eğleniyoruz."

"Bence yarışırken eğleniyorsanız ve -her ne kadar kazanamamak eğlenceli olmasa da- yarışırken nasıl eğlenmezsiniz ki? Eğer eğlenirseniz, insanlar size güvenir ve daha sıkı çalışırlar."

"Bu zor bir iş. Bu eğlenceli ama zor bir iş. İletişim zayıftı, güven azdı. Yani kültürel açıdan her tür problem vardı ve bu sadece biriydi."

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, with their trophies

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images