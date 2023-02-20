Brown: "McLaren iki yıl içinde tamamen yeni fırsatlara sahip olacak"
McLaren Racing CEO'su Zak Brown, altyapıyı geliştirdikleri için iki yıl içerisinde çok farklı fırsatlara sahip olacağı görüşünde.
McLaren takımının sahip olduğu üretim altyapısı, modern Formula 1'in gerekliliklerini karşılamıyor ve bu da ana rakiplerine kıyasla geride kalmasına yol açıyor.
Örneğin McLaren, uzun yıllardır Toyota'nın Köln'deki rüzgar tünelini kullanıyor ve bu da gelişim sürecini doğrudan etkiliyor. Ayrıca takım simülatörü de istenen seviyede değil.
Bundan ötürü son birkaç yıldır yeni rüzgar tüneli üzerinde çalışma var ve her geçen gün altyapı daha da güçlendiriliyor.
Tüm bunların meyvelerini 2024 yılının ortalarında almaya başlamaları bekleniyor ancak bu altyapı kullanılarak tasarlanacak ilk F1 aracı 2025 McLaren olacak.
McLaren MCL60
Fotoğraf: McLaren
Zak Brown, daha önce pek çok kez açıkladığı üzere yeni simülatör ve rüzgar tüneli tamamlandığında, tamamen farklı bir seviyeye geçeceklerini söyledi.
The Race'e konuşan McLaren Racing CEO'su, "Yakında en modern teknolojilere sahip olacağız."
"Sanırım, bu gerçekleşir gerçekleşmez, finansal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanıyor olacağız. Bir rüzgar tüneli kiraladığınızda, size ait bir rüzgar tünelinden daha fazla ödeme yapıyorsunuz."
"Bu sadece, ekonomik anlamda kaynaklarımızı bir şekilde yeniden tahsis edebileceğimizi ve takımın ihtiyaçları için farklı şekilde harcayabileceğimizi gösteren küçük bir örnek."
"Dolayısıyla önümüzdeki birkaç yıl içinde takımın önünde yeni fırsatlar olacağına inanıyorum."
"Bana öyle geliyor ki 24 ay içinde, en yüksek pozisyonlar için mücadele etmek adına ihtiyacımız olan her şeye sahip olacağız." dedi.
Alfa Romeo henüz F1'den ayrılıp ayrılmayacağına karar vermedi
Hamilton: "Nasıl şampiyon olacağımızı unutmadık"
Son Haberler
Yakın F1 tarihini değiştirebilecek bir teklifin hikayesi: Mercedes ile Ferrari arasında Hamilton-Alonso takası
Yakın F1 tarihini değiştirebilecek bir teklifin hikayesi: Mercedes ile Ferrari arasında Hamilton-Alonso takası Yakın F1 tarihini değiştirebilecek bir teklifin hikayesi: Mercedes ile Ferrari arasında Hamilton-Alonso takası
Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı"
Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı" Russell: "Testlerde iki araç kullanılmalı"
2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?
2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek? 2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?
Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak
Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.