Brown: "McLaren iki yıl içinde tamamen yeni fırsatlara sahip olacak"

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McLaren takımının sahip olduğu üretim altyapısı, modern Formula 1'in gerekliliklerini karşılamıyor ve bu da ana rakiplerine kıyasla geride kalmasına yol açıyor.

Örneğin McLaren, uzun yıllardır Toyota'nın Köln'deki rüzgar tünelini kullanıyor ve bu da gelişim sürecini doğrudan etkiliyor. Ayrıca takım simülatörü de istenen seviyede değil.

Bundan ötürü son birkaç yıldır yeni rüzgar tüneli üzerinde çalışma var ve her geçen gün altyapı daha da güçlendiriliyor.

Tüm bunların meyvelerini 2024 yılının ortalarında almaya başlamaları bekleniyor ancak bu altyapı kullanılarak tasarlanacak ilk F1 aracı 2025 McLaren olacak.

McLaren MCL60 Fotoğraf: McLaren

Zak Brown, daha önce pek çok kez açıkladığı üzere yeni simülatör ve rüzgar tüneli tamamlandığında, tamamen farklı bir seviyeye geçeceklerini söyledi.

The Race'e konuşan McLaren Racing CEO'su, "Yakında en modern teknolojilere sahip olacağız."

"Sanırım, bu gerçekleşir gerçekleşmez, finansal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanıyor olacağız. Bir rüzgar tüneli kiraladığınızda, size ait bir rüzgar tünelinden daha fazla ödeme yapıyorsunuz."

"Bu sadece, ekonomik anlamda kaynaklarımızı bir şekilde yeniden tahsis edebileceğimizi ve takımın ihtiyaçları için farklı şekilde harcayabileceğimizi gösteren küçük bir örnek."

"Dolayısıyla önümüzdeki birkaç yıl içinde takımın önünde yeni fırsatlar olacağına inanıyorum."

"Bana öyle geliyor ki 24 ay içinde, en yüksek pozisyonlar için mücadele etmek adına ihtiyacımız olan her şeye sahip olacağız." dedi.