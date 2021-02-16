Brown: "Tek hedefimiz Mercedes'le arayı kapatmak"
McLaren Racing CEO'su Zak Brown, kendilerini zor bir yılın beklediğini kabul etse de, bunun üstesinden gelebileceklerinden emin.
McLaren, yeni aracı MCL35M'i dün akşam tanıttı ve bugün ilk kez Silverstone'da piste çıkardı.
Takım, geçen yıl şampiyonayı üçüncü sırada tamamlamıştı ve bu yıl yeni bir sürücü kadrosuna sahip olacak. Geçen yıl takım için iyi puanlar alan Carlos Sainz'ın yerini Daniel Ricciardo alacak.
Dünkü lansman etkinliğinde konuşan McLaren Racing CEO'su Zak Brown, sürücü kadrolarına güvendiğini söyledi.
Brown, "2021 sürücü kadromuz olan Lando ve Daniel ile birlikte yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyoruz. Bu yıl inanılmaz heyecan verici bir sürücü kadromuz var."
"Her ikisi de pist üstünde son derece sert yarışçılar ve pist dışında harika karakterler. Lando, kariyerinde olarak ilerleyen ve doğal bir hızı olan zeki, genç bir pilot. Daniel birden fazla zafer kazanan, yüksek profesyonelliği ve olağanüstü yeteneği ile ayırt edilebilen tecrübeli bir sürücü."
"Zor ama oldukça başarılı bir 2020'nin ardından, görevimiz ilerlemeye ve öndeki ekiplere yaklaşarak gelişmeye devam etmek olduğu için, bu sezona her şeye sıfırdan başlıyoruz. Yeni sezon daha da zor olacak, ancak zorlukların üstesinden gelmeye hazırız."
Lando Norris, McLaren MCL35M
Fotoğraf: McLaren
McLaren MCL35M, Silverstone, Lando Norris
Fotoğraf: McLaren
"Takımla ve kaydettiğimiz ilerlemeden gurur duyuyorum. Önümüzde uzun bir yol olmasına rağmen, harika bir takım ruhuna sahibiz ve yolculuğumuza devam ederken giderek daha güçlü hale geliyoruz." dedi.
Brown, hedeflerinin ön tarafla olan farkı kapatmak olduğunu da söyledi.
"Gözlerimizi herkesin üzerinde tutacağız, bence herhangi bir rakibi küçümsemek saflık olur. Geçen yıl çok yakın geçti ve bu yılki hedefimiz öndekilerle boşluğu kapatmak."
"Belirli bir takıma veya kimin hangi güç ünitesine sahip olduğuna odaklanmıyoruz. Aklımızda tek bir hedef var ve o da gridin önüyle olan farkı kapatmak."
Brown, şampiyonluk ihtimalini ise küçümsedi.
“Grid inanılmaz derecede yakın ve şampiyon olma hedefi, içerisinde bulunduğumuz yolculuk göz önüne alındığında gerçekçi bir hedef değil."
“Bence umut edebileceğimiz ve çabalayabileceğimiz tek şey, 2021'de yeniden en hızlı takım olmasını beklediğimiz Mercedes'le olan farkı kapatmak."
"Kurallar önemli ölçüde aynı. Bu yüzden 2021'in gridinin, daha da yakınlaşması dışında 2020'den çok da farklı görünmeyeceğini düşünüyorum."
"Abu Dhabi'ye gittiğimiz zaman üçüncü, dördüncü veya beşinci olabilirdik. Bence mücadele çok yakın ve bu yıl daha da yakın olmasını bekliyoruz."
“Yani, gerçekten yapabileceğimiz tek şey, en hızlı takımın kim olduğunu görmek ve onunla olan farkımızı kapatmak. Ancak bunun dışında herhangi bir tahmin yapmak çok zor, çünkü grid çok yakın."
Zak Brown, uzun vadede Ricciardo'nun şampiyonluk umutlarını paylaşıyor.
"Onunla yaptığımız görüşmelerde, McLaren'a katılmak ve içinde bulunduğumuz yolculuk hakkında çok heyecanlıydı. Bildiğiniz gibi Daniel, birkaç yıl önce kapısını çaldığımız biri ve o dönem onunla anlaşamadık."
"O sırada, henüz yerine getirmem gereken sözler veriyordum: iyi bir takım patronu ve teknik direktörü takıma getirip, yeterli kaynaklara ulaşmak gibi. Bundan 18 ay sonra ise bunların gerçeğe dönüştüğünü herkese gösterebiliyoruz."
"Bunun, şampiyonluk için en iyi şansı olduğuna inandığını düşünüyorum. Elbette bunun için herhangi bir zaman dilimi koymadık. Uzun yıllar bizimle olacak, yükselen bir takımız ve O, Lando ile birlikte takımı ileriye taşımaya devam edecek."
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül