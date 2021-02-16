Brown: "Tek hedefimiz Mercedes'le arayı kapatmak"

"Takımla ve kaydettiğimiz ilerlemeden gurur duyuyorum. Önümüzde uzun bir yol olmasına rağmen, harika bir takım ruhuna sahibiz ve yolculuğumuza devam ederken giderek daha güçlü hale geliyoruz." dedi.

Brown, hedeflerinin ön tarafla olan farkı kapatmak olduğunu da söyledi.

"Gözlerimizi herkesin üzerinde tutacağız, bence herhangi bir rakibi küçümsemek saflık olur. Geçen yıl çok yakın geçti ve bu yılki hedefimiz öndekilerle boşluğu kapatmak."

"Belirli bir takıma veya kimin hangi güç ünitesine sahip olduğuna odaklanmıyoruz. Aklımızda tek bir hedef var ve o da gridin önüyle olan farkı kapatmak."

Brown, şampiyonluk ihtimalini ise küçümsedi.

“Grid inanılmaz derecede yakın ve şampiyon olma hedefi, içerisinde bulunduğumuz yolculuk göz önüne alındığında gerçekçi bir hedef değil."

“Bence umut edebileceğimiz ve çabalayabileceğimiz tek şey, 2021'de yeniden en hızlı takım olmasını beklediğimiz Mercedes'le olan farkı kapatmak."

"Kurallar önemli ölçüde aynı. Bu yüzden 2021'in gridinin, daha da yakınlaşması dışında 2020'den çok da farklı görünmeyeceğini düşünüyorum."

"Abu Dhabi'ye gittiğimiz zaman üçüncü, dördüncü veya beşinci olabilirdik. Bence mücadele çok yakın ve bu yıl daha da yakın olmasını bekliyoruz."

“Yani, gerçekten yapabileceğimiz tek şey, en hızlı takımın kim olduğunu görmek ve onunla olan farkımızı kapatmak. Ancak bunun dışında herhangi bir tahmin yapmak çok zor, çünkü grid çok yakın."

Zak Brown, uzun vadede Ricciardo'nun şampiyonluk umutlarını paylaşıyor.

"Onunla yaptığımız görüşmelerde, McLaren'a katılmak ve içinde bulunduğumuz yolculuk hakkında çok heyecanlıydı. Bildiğiniz gibi Daniel, birkaç yıl önce kapısını çaldığımız biri ve o dönem onunla anlaşamadık."