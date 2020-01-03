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Formula 1 / Son dakika

Brown: "McLaren için bir sonraki adım daha da zor olacak"

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Brown: "McLaren için bir sonraki adım daha da zor olacak"
Ekleyen:
, Editör
3 Oca 2020 11:19

McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown, dördüncü tamamladıkları yılın ardından bir sonraki adımı atmanın daha da zor olacağını düşünüyor.

McLaren, 2019 yılında önemli bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve şampiyonada dördüncü olduğu gibi, 2014'ten sonraki ilk podyumunu da yakaladı.

Takım uzun bir süre sonra bu kadar çok puan toplarken, 2018'e kıyasla 83 puan daha fazla almayı başardı.

Bu yıl takıma katılan Carlos Sainz Jr da pilotlar şampiyonasında altıncı olarak iyi bir sonuca imza attı.

Takım CEO'su Zak Brown, şimdi bir sonraki adımı atmanın daha da zor olacağını tahmin ediyor.

Brown, “2020 ve 2021'de çok şey olacak. Gelecek sezon kurallar pek fazla değişmeyecek ve bu nedenle hedefimiz kademeleri olarak gelişmeye devam etmek olacak."

"Başımızı önümüze eğmeliyiz ve hâlâ üzerinde çalışmamız gereken çok şey olduğunun farkında olmalıyız. Geçen sezona pole derecesinden 1.5 saniye yavaş başladık ve yıl sonuna doğru 0.8 saniyeye kadar düşürdük. Bu hâlâ kapatmamız gereken büyük bir fark."

"2021'e gelirsek, yakın zamanda Formula 1'de yapılan en büyük sıfırlama olacak ve bence heyecan verici olacak. Sadece bizim için değil, sporu takip eden herkes için heyecan verici olacak."

"Bütçe sınırı geliyor ve bu bize yardımcı olacak. Ama 2022 ve 2023'e gelene kadar tam olarak yerine oturmayacak. İlerlemeye devam edip, ön tarafta yaklaştıkça durum daha da zorlaşacak. Ama McLaren'daki herkes buna hazır." dedi.

McLaren son 18 ayda hem personel hem de takım yapısı anlamında büyük değişikliklere sahne oldu.

"Uzun bir yıl olduğunu hissettim, ama gerçekte 2018'de yarış takımımız yapmaya başladığımız değişikliklerden beri çok kısa bir zaman oldu. Teknik açıdan başladık ve erkenden James Key'le anlaştık. Teknik direktörümüz haline geldiği için çok heyecanlıyız ve hem o hem de ekibi, 2020 yarış aracını bir araya getirmek adına çok çalışıyorlar."

"Andre Stella terfi etti ve yarış hafta sonlarında takıma liderlik ediyor. Elbette yeni takım patronumuz Andreas Seidl, yarış takımımıza çok iyi bir liderlik getirerek olağanüstü bir iş çıkardı."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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