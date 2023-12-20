Brown: "McLaren gelişmeseydi, Norris'i elinden kaçırabilirdi"

McLaren, 2023 Formula 1 sezonuna çok kötü başladı ve yılın ilk yarışlarında puan mücadelesi dahi veremedi.

Fakat sezon ilerledikçe aracı anlamaya başladılar ve getirilen güncellemelerin de işe yaramasıyla ikinci en hızlı takım halien geldiler.

Sezonun ikinci yarısında düzenli olarak podyuma çıkan Lando Norris, kariyerinin şüphesiz en iyi sezonunu geçirdi.

Bu performanstan önce Norris'in adı diğer takımlarla anılmaya başlamış, hatta McLaren'a geçebileceği konuşulmuştu.

2025 sonunda kontratı sona erecek Norris hakkında konuşan takım patronu Zak Brown, performanstaki artışın Norris'in belki de diğer takımlara geçişinin önüne geçtiğini düşünüyor.

Brown, "Bu yılın başında gösterdiğimiz performansı sürdürseydik, Lando'nun yerinde olsaydım ben de bizim için yarışmak istemezdim."

"Lando herkesin elde etmek istediği bir sürücü. Kimse Lewis Hamilton'ın kaç yıl daha yarışacağını ve Mercedes'in bundan sonra ne yapacağını bilmiyor; Sergio Perez'in kaç yıl daha yarışacağını kimse bilmiyor."

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, talks to the media

"Üç büyük takımın 2025'ten sonra nasıl bir kadroya sahip olacaklarını henüz bilmediğine eminim. Lando'nun da elde ettiği sonuçlar göz önüne alındığında, tüm takımların aday listesinin başında olduğuna inanıyorum." dedi.

Brown, Norris'in mevcut sözleşmesi sona erdikten sonra kariyerine McLaren'da devam edeceğini düşünüyor.

"2026'da rakiplerimizle kıyaslandığında eksik kaldığımız hiçbir şey olmayacak. Lando kendini çok rahat hissediyor ve takım arkadaşıyla iyi bir ilişkisi var."

"Sanırım 2026'da kazanabilecek konumda olabilecek dört ya da beş takımdan bahsedebilirsiniz ve biz de kesinlikle bu listede yer alıyoruz."