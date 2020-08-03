Brown: "McLaren finansal açıdan yeniden iyi durumda"

Woking merkezli takım, krizi aşabilmek için çalışan sayısını azalttı ve ekstra finansman bulmaya çalıştı.

İngiltere'den istediği borcu bulamayan McLaren, haziran ayında Bahreyn Ulusal Bankası'ndan borç aldı ve son dönemde bazı yeni sponsorluk anlaşmaları imzaladı.

Brown, takımın ticari açıdan durumunun iyi olduğunu ve yeni anlaşmaların yolda olduğunu söyledi.

Brown, "Artık oldukça iyi durumdayız. Kötü günler geride kaldı. Finansal açıdan sağlıklı durumdayız."

"COVID gündeme geldiğinde, onun sporu ve bizi ne kadar şiddetli bir şekilde etkileyeceğini anladığımızda yaptığımız agresif hazırlık lehimize oldu. Hemen sorunları çözmeye çalıştık. Ticari açıdan bu sayfayı çevirmeye çalıştık."

"Daha yeni Gulf Oil ve Iconix anlaşmalarını duyurduk. Önümüzdeki süreçte başka anlaşmalar da olacak. Bu açıdan istediğimiz yerde olduğumuzu söyleyebilirim. F1'in yeni dönemi için geleceğe bakarken, McLaren'in iş modeli açısından daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Oldukça iyi bir noktadayız." dedi.

Brown, son sponsorluk anlaşmalarının ciddi gelirlerinin olacağını, şirketlerin her şeye rağmen hâlâ iş yapmak istediklerini söyledi.

Brown, "Açıkladığımız tüm anlaşmalar gerçek, ciddi ve anlaşma büyüklüğü açısından iyi."

"Sağlıklı partnerlikler kurmazsanız, bu sizin iş modelinizi daha kötüye götürüyor. 12 ya da 24 ay içerisinde size daha çok zarar veriyor."

"Bir iş planımız var ve ona bağlıyız. Sponsorluklar, en iyi zamanlarda dahi her zaman zordur. Gelecek senenin daha yumuşak geçeceğini düşünüyorum."

"2008'deki herkesin durduğu finansal krizin aksine, bu sefer insanlar COVID'le mücadele ediyorlar ve 31 Aralık sonrası için anlaşmalar yapmaları gerektiğini düşünüyorlar. İnsanlar çalışmaya geri dönüyorlar ancak işleri biraz daha farklı yapıyorlar. Dijital ve sosyal medya gibi, bizim oldukça iyi olduğumuz alanlar, artık çok büyük önem kazanmış durumda."

"Kısa vadede bu alanlar misafirperverliğin yerini almış durumda. Misafirperverlik olmasa da, yine de milyonlarca insanın göreceği şeyler yapıyoruz, işle alakalı şeyler, her şeye rağmen harika içerikler. Sponsorların faydasına olabilecek şeyler yapabiliyoruz ve bu iyi hissettiriyor."

"Çok fazla görüşme yapıyoruz. 2021 için normalde planladığımızdan daha yavaş bir büyüme oranı olacak ancak yine de iyi durumdayız." dedi.

Brown, virüs nedeniyle Woking tesislerinde yapmayı planladıkları ancak askıya alınan çalışmaların yeniden takvime alındığını söyledi.

Brown, "İlerliyoruz. Gelecekte ihtiyacımız olan her şey planımızda yer alıyor. Projeleri yeniden gündeme aldık. Hepsi için bir zaman aralığımız var ve doğru zamanda doğru yerde ihtiyacımız olacak yatırımlara sahip olduğumuz konusunda çok rahatız."

"COVID'den çıkıyoruz. Ustalık planımız ile ilerlediğimizi söyleyebilirsiniz." dedi.