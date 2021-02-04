Brown: "McLaren F1'de bir süre 'Darth Vader' oldu"

Geçen sezon F1'de McLaren, 2012'den bu yana en iyi senesini yaşadı ve bunun tadını oldukça iyi bir şekilde çıkarttı. Ekip, 2020 Takımlar Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamlarken, Lando Norris ve Carlos Sainz'la da iki podyum gördü.

2021 sezonu için Mercedes güç ünitesine geçiş yapan McLaren, Amerikan grup MSP Sports Capital'den kış boyunca yeni yatırımlarla desteklendi.

McLaren, son zamanlardaki yükselişiyle 2010'lu senelerde Mercedes'le yollarını ayırması, Honda'nın güç ünitelerine sorunlu bir geçiş yapması; 2015 yılında Takımlar Şampiyonası'nda dokuzuncu sıraya gerilemesi, uzun süredir görevde olan CEO Ron Dennis'in 2016 sonunda takımdan ayrılması ve beraberinde gelen yönetimsel problemler gibi karşılaştığı zorluklara adeta meydan okuyor.

Şu an CEO olan Zak Brown ise bu göreve terfi edilmeden önce, McLaren motor sporlarının faaliyetlerinin yönetimini yönetici müdür sıfatıyla devralmıştı. Aynı zamanda ekibin kasasının canlanmasına da yardım etmişti.

Motorsport.com'a konuşan Brown, "Kendimi neredeyse her açıdan düşüş yaşayan bir takımın içinde buldum."

“Vodafone, Johnnie Walker, GSK ve ExxonMobil günlerinden itibaren sponsorluk neredeyse bomboş araçlar içindi. Yarış sonuçları... gerçek, gerçektir... şampiyonada dokuzuncu olduk. Bu iş gücüne de olumsuz şekilde yansıdı, etrafta yürürken herkesin başının öne eğik olduğunu görüyordunuz."

"Bunun tek bir kişinin hatası olduğunu sanmıyorum, burada bir suçlu aramaya çalışmıyoruz ama tepede bir döner kapınız vardı. Belgelenmiş bir hissedar savaşı yaşamıştınız."

"Bu, kendini çok sağlıksız bir ortamda gösterdi. Yapmaya çalıştığım şey organizasyona odaklanmak ve daha sıcak bir organizasyon ortamı sağlamaya çalışmaktı. Bu yüzden doğru kişileri doğru yere getirerek bu organizasyonu basitleştirmeye çalıştım." dedi.

Brown, Dennis'in "büyük bir hayranı" olduğunu ve onu bu spordaki "bir arkadaş ve bir efsane" olarak gördüğünü söyledi. Ancak McLaren'ın diğer takım ve markaların istediklerinden daha net ve açık olmasının o zamanlarda çok önemli olduğunu belirtti.

Brown, "Her zaman McLaren'ın Star Wars gibi olduğunu hissettim, ama biraz Darth Vader'lık yaşadık. Sanırım Luke Skywalker gibi olmak için biraz daha gayret etmeliyiz."

"Harika... Star Wars... ama gerçekten takımın ve markanın dikkatini, insanların McLaren'den ne istediğine odaklamaya çalıştık. Örneğin, hayranlar istiyor diye aracı papaya rengiyle değiştirmek gibi." dedi.

Amerikalı, doğru kişileri doğru yerde konumlandırmanın, organizasyona odaklanmanın ve enerjiyi değiştirmenin sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başladıklarının da altını çizdi.

2019'da, eski Porsche LMP1 Şefi Andreas Seidl'in ekibin takım patronu olması için göreve getirilmesi ve eski Toro Rosso Teknik Şefi James Key'in de takıma dahil olmasıyla McLaren gittikçe güçlenme başladı.

Ekip bu isimlerle sınırlı kalmadı. Yeni bir rüzgar tüneli üretimi için Woking'deki tesisleri yenileme kararı aldı. Ayrıca McLaren, Norris'e takım arkadaşı olması için yedi kez GP zaferi elde eden Daniel Ricciardo'yla da bir sözleşme imzaladı.

Brown, "İhtiyaç duyduğumuz her şeye sahibiz. Sürücüler, ekip müdürü, teknik direktör, güç birimi, sponsorlar, ortaklar, yatırımcılar, kaynaklar, CapEx projeleri... ama bunların oturması biraz zaman alacak."

"İki egemen güce bakalım: Mercedes. Onların oraya ulaşması ve bu ivmeyi kazanması zaman aldı, dağın zirvesine ulaşmak için zorlandılar."

"Diğeri ise ondan önceki, yani Red Bull. Oraya varmaları yine biraz zaman aldı. Yani bu bir ivme meselesi. Bizim de iyi bir ivmemiz olduğunu düşünüyorum ama daha gidecek uzun bir yolumuz var. " diyerek sözlerini bitirdi.