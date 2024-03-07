Brown: "McLaren, Cidde'de daha önde olacak"

Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinin ardından McLaren'ın en hızlı üçüncü ya da dördüncü takım olduğu görüldü.

Ancak Brown'a göre bu hafta sonu gerçekleşecek yarışta durum değişecek ve McLaren daha iyi bir pozisyonda yer alacak.

Perşembe günü gerçekleşen antrenmanların ardından konuşan Brown, "Bahreyn, Red Bull ve Ferrari'nin önde olduğu, ama Mercedes ve Aston Martin'in yakın olduğu bir yerdi. Tıpkı düşündüğümüz gibi oldu."

"Burada da gridin muhtemelen Bahreyn'e oldukça benzeyeceğini düşünüyorum. Sadece biraz daha rekabetçi olabileceğimizi düşünmek istiyorum."

"Bence Bahreyn'de gösterdiğimizden biraz daha rekabetçiydik ama sıralamada turlarımızı tam olarak bir araya getiremedik."

"Burada Bahreyn'de olduğumuzdan biraz daha öne yakın olduğumuzu hissediyorum, umarım bunda yanılmam."

"Oldukça rekabetçi hissediyoruz. Çeşitli programlar üzerinde çalışıyorduk, bu yüzden tur zamanlarının sıralamalarda nerede olacağımızı temsil ettiğini sanmıyorum." dedi.