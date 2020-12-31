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Formula 1 / Son dakika

Brown: "McLaren artık zirveye çıkmak için gereken her şeye sahip"

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Brown: "McLaren artık zirveye çıkmak için gereken her şeye sahip"
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, Editör

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, İngiliz ekibin artık şampiyonada üst sıralarda yer almak için gereken her şeye sahip olduğunu söyledi.

McLaren, 2020 yılında uzun bir aradan sonra şampiyonada ilk üçe girmeyi başardı.

Carlos Sainz ve Lando Norris, istikrarlı şekilde McLaren'a puanlar kazandırdı ve yıl boyunca daha iyi bir araca sahip olan Racing Point'i geride bıraktı.

Gelecek yıl takıma gridin en iyi pilotlarından bir tanesi olarak kabul gören Daniel Ricciardo katılacak ve ayrıca İngiliz ekip, gridin tartışmasız en iyi güç ünitesi olan Mercedes'e geçecek.

Takım içerisinde çok iyi bir atmosfer olduğu biliniyor ve aynı zamanda yapılan son yatırım anlaşmalarıyla beraber finansal anlamda da rahatlamış durumdalar.

Zak Brown, rüzgarın artık arkalarından estiğini ve F1'de başarılı olmak için gereken her şeye sahip olduklarını söyledi.

Brown, "Sanırım ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Zirveye geri dönüyoruz, ama yine de gitmemiz gereken uzun bir yol var."

"Takım patronu Andreas Seidl ekibi yönetme konusunda inanılmaz bir iş çıkardı. İki harika sürücümüz vardı ve gelecek yıl yine öyle olacak. Ayrıca 2021'den itibaren bir Mercedes motoruna geçeceğiz."

"Buna ek olarak hem pistte hem de fabrikada harika insanlara sahibiz. Tüm bu unsurlar aracın gücüne katkıda bulunuyor."

"Onlar bir araya getirdiğimiz bulmacanın birer parçaları. En önemli şey hiçbir parçanın eksik olmaması ve şimdi o durumda olduğumuzu söylemeliyim. Artık daha fazla şeye ihtiyacımız yok, her şeyi bir araya getirmek için sadece zaman gerekiyor." dedi.

Brown, bütçe sınırının kendilerine yardım etmesini de bekliyor.

"Bütçe sınırı sayesinde yeniden Formula 1'deki en iyi takımlardan biri olacağımıza inanıyoruz. Yeni rüzgar tüneli projesine başlıyoruz. Elbette öne yetişmemiz gerekiyor ama yaptığımız yolculuk hoşuma gidiyor."

 
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Editör Kemal Şengül

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