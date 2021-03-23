Brown: "McLaren artık Darth Vader değil, Luke Skywalker yaklaşımına sahip"

McLaren, özellikle Honda motoruna geçmesinin ardından tarihinin en kötü senelerinden bazılarını yaşsa da, son yıllarda Zak Brown önderliğinde büyük bir çıkış yakalamayı başardı.

Brown, geride kalan süreçte teknik ekibi, takım yönetimini ve ticari tarafı güçlendirmeyi başardı.

Şu anda teknik tarafta James Key gibi önemli bir isim var. Yönetim tarafında da Andreas Seidl'ın liderliği bulunuyor.

Zak Brown, yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla dikkat çekerken, ticari departmanı son dönemde giderek güçlendirdiler ve gridin en çok sponsorluğa sahip takımlarının başına geliyorlar.

Evening Standard'a konuşan Brown, "Takıma ilk katıldığım zaman, durum beklediğimden çok daha kötüydü. Elimizde hızlı bir aracımız olmadığı için , kendi adımıza acı verici zamanlardan geçmek zorunda kaldık. Bir yarış hafta sonuna gelip, kendisinden hiçbir şey beklememek çok tatsız bir şeydi. Neyse ki o günler geride kaldı... Yine de düşündüğünüz zaman sadece iki yıl önceydi! Bu yüzden çok fazla rahatlamayı göze alamayız."

"Woking'deki fabrikamız, harika bir Star Wars havasına sahip! Sahip olduğumuz Darth Vader yaklaşımı bir süre boyunca harika çalıştı. Ancak ekip, tüm siyah ve gümüş renklerden ötürü karanlık ve soğuktu. Taraftarlarla etkileşim kurmak için daha fazla enerjiye ihtiyacımız olduğunu düşündük. Bu yüzden rengimizi turuncu ve papaya ile değiştirdik. Aslında halen Star Wars temasını taşıyoruz, ancak şimdi daha çok Luke Skywalker ruhuylayız." dedi.

Brown, önlerinde gitmeleri gereken uzun bir yol olduğunu ekliyor.

"Mercedes, hibrit dönemdeki tüm şampiyonlukları kazandı. Bundan ötürü en komple güç ünitesine sahip olduklarını anlamak için bir roket bilimcisi olmanıza gerek yok. Ancak diğer takımlar, bu yılki iki gelişim hakkını performans gelişimi için kullanırken, biz kendi şasimizi Mercedes güç ünitesine uyarlayacak şekilde değiştirmek için kullandık. Bu yüzden 2021'de tam potansiyelimizi göstereceğimizi düşünmüyorum. Bu, bizim için daha çok bir tür geçiş yılı olacak."

"Yine de en iyi pozisyonlar için savaşabilmek adına çok çabalıyoruz. Geçmişte McLaren oldukça yenilikçiydi, şimdi en hızlı aracı hazırlamak için gereken yetenek ve kaynaklara sahibiz."

2021'de galibiyet umutlarıyla ilgili şunları söyledi: "Bu yıl yarış kazanmamız için, geçen sezon AlphaTauri ve Racing Point'te olduğu gibi belirli şartların oluşması gerekiyor."

"Olağandışı şartlar olduğu takdirde bir şansımız olacak. Ancak pole pozisyonu ve yarışa liderlik etmekten bahsedersek, bu pozisyonlar Mercedes ve Red Bull'a ait olacak."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images