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Formula 1 / Son dakika

Brown: “McLaren, 2022’de fırsat yakalayacak”

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Brown: “McLaren, 2022’de fırsat yakalayacak”
18 Ara 2019 17:44

Zak Brown, McLaren'ın Mercedes, Ferrari ve Red Bull gibi en iyi takımları yakalamak için 2022'ye kadar beklemek zorunda kalacağını düşünüyor.

Woking merkezli takım 2019 yılında en çok büyük bir gelişim kaydetmeyi başardığı gibi, orta grubun en iyisi olmayı başardı ve motor tedarikçisi Renault’nun önünde yer aldı.

İngiliz ekibin bu ivmeyi koruması halinde öndeki takımları yakalayacağı düşünülüyor ve Mercedes motoruna geçiş 2021’de takıma yardım edebilir.

Ancak McLaren CEO’su Zak Brown, 2022’den önce öndekileri yakalamayı beklemiyor.

Çünkü Brown, en iyi takımların 2020 ve 2021 araçlarına büyük kaynaklar yatıracağını ve kendilerinin aynı anda bunu yapmalarının pek mümkün olmadığını söyledi.

Brown, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte, "En iyi takımların, 2021 yılına girildiğinde yıllık bütçelerini ve personel sayılarını azaltması gerekecek. Bu da onlar için zor olacak.”

“Kendimiz için 2022 ve sonrasında fırsatlar çıkacağına inanıyoruz.” dedi.

Renault yedek pilotu Sergey Sirotkin, bu yıl McLaren’da da görev aldı ve İngiliz ekibin gelişiminden etkilendi.

Rus İzvestia haber ajansına verdiği demeçte, “McLaren’i içeriden gördüm ve çalıştığım diğer Formula 1 takımlarına kıyasla çok etkileyiciydi. Gelecek yıl birden fazla kez podyuma çıkacaklarını düşünüyorum.” dedi.

Çeviri: İnci Beğen

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