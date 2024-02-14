Brown: "MCL38'i bugün pistte görmek harika bir his"
McLaren CEO'su Zak Brown ve takım patronu Andrea Stella, yeni araçlarını piste çıkaracakları için duydukları heyecanı paylaştı.
McLaren yeni aracı olan MCL38'i bu sabah görücüye çıkardı. Lansman, araç kodu olan MCL38'e ithafen yerel saat ile 08:38'te gerçekleşti.
Lansmanın ardından ilk düşüncelerini paylaşan McLaren CEO'su Zak Brown, araç üzerinde çalışan herkese emeklerinden dolayı teşekkür etti ve geçen sezon oraya koydukları ilerlemeye devam etmek istediklerini söyledi. Yeni araçlarını pistte örmek için heyecanlandıklarını da sözlerine ekledi.
Brown, "2024 aracımız MCL38'in lansmanını bugün Silverstone'da yapabilmek harika. Yeni aracımızı 2024 renk düzeniyle pistte görmek ve ekibin sıkı çalışması, özverisinin bir araya geldiğini görmek de harika."
"Bu sporun en güzel yanı ne kadar rekabetçi olması. Bu nedenle her takımın kış döneminde ilerleme kaydetmiş olacağı konusunda gerçekçi olmalıyız. Doğru yönde adımlar atıp atmadığımızı Bahreyn'deki sıralama turları belirleyecek."
"Hepimiz yeniden sezona başlayacağımız için heyecanlıyız. Ancak önümüzde uzun bir sezon olduğunu ve 2023 boyunca kaydettiğimiz ilerlemeyi devam ettirmek için yapmamız gereken çok iş olduğunu biliyoruz." dedi.
McLaren takım patronu Andrea Stella, aracı ilk kez piste çıkaracakları için heyecanlı olduklarını söylerken araçlarının henüz tamamlanmadığını ve sezon için geliştirmelerin odak noktasının bu olacağını söyledi.
McLaren MCL38
Fotoğraf: McLaren
Stella, "Takım olarak bugün MCL38'i tanıtmaktan ve ilk kez pistte görmekten heyecan duyuyoruz. Bu sezona başlarken, geçen sezonun ivmesini devam ettirmek istiyoruz."
"Ancak her takımın 2024 araçları için ilerleme kaydetmiş ve rekabet gücü kazanmış olacağını bilerek gerçekçi davranıyoruz. Altyapı, çalışanlar ve kültür açısından artık her şey yerli yerinde, bu nedenle ilerlemeye ve bizi gridde ön sıralara taşımak için yapılan çalışmaların üzerine inşa etmeye devam ediyoruz."
"Rekabetçi seanslar için piste çıkmadan önce, Bahreyn sezon öncesi testi sırasında MCL38'i test etmek de dahil olmak üzere yapmamız gereken çok iş var."
"Takım olarak kış boyunca iyi bir iş çıkardık. Ancak sezon başlamadan önce elimizde önemli görevler olduğunu biliyoruz. Araçta bir dizi yenilik var."
"Lansmanda tanıttığımız aracımız henüz tamamlanmadı. Şimdi halihazırda devam etmekte olan sezon içi gelişimimizin odak noktası bu olacak."
"Aracın bugün piste çıkmaya hazır olmasını sağlamak için gösterdikleri büyük çaba için hem pist kenarındaki hem de MTC [McLaren Technology Center] ve devam eden işbirlikleri için Mercedes HPP'deki [High Performans Powertrains] meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum."
"Şimdi dikkatimizi önümüzdeki uzun sezona çeviriyoruz ve önümüzdeki hafta Bahreyn Testlerini dört gözle bekliyoruz." dedi.
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