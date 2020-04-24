Brown: “Liberty’nin seyircisiz yarış planı, yıkıcı sonuçları engelleyebilir”

Formula 1 sezonu, koronavirüs pandemisi nedeniyle henüz başlayamadı ve uzun bir süre daha başlamayacak gibi görünüyor.

Şu anda ertelenmeyen ya da iptal olmayan ilk yarış, 28 Haziran’daki Fransa Grand Prix’si. Ancak bu yarış da toplu etkinlikler konusundaki kısıtlamalar nedeniyle ertelenecek gibi.

Geçen hafta F1 CEO’su Chase Carey, Temmuz ayında Avusturya ve İngiltere’de ikişer yarış düzenleme fikrini ortaya atmıştı.

Brown da, güvenli ortam oluşur oluşmaz F1’in yeniden başlamasını umuyor, çünkü 2020’de hiç yarış yapılmamasından endişe ediyor.

Brown, “Sporun her zaman büyük bir iyileştirici olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden F1’e olan açlık sonrasında yarışlar, seyircili veya seyircisiz de olsa harika olacak.”

“Ancak bu sene yarışlar yapmazsak, bunun F1’deki takımlar için finansal anlamda yıkıcı olacağını düşünüyorum. Bu, bir sene boyunca kapalı kalacak herhangi bir endüstri için de geçerli olur.”

“Sonrasında fazladan bir düşünme sürecine ve çözümlere ihtiyacımız olur, çünkü tüm finansal durumları modellerken, yarışmamanın sonuçları hepimiz için çok sert olur.” şeklinde konuştu.

Brown, takımlar için asıl problemin, F1’in yaklaşık 1 milyar dolar civarında olan ticari hak gelirinin sıfıra inme ihtimali olduğunu söyledi.

“Bunun sağlıklı bir sayı olduğunu biliyorsunuz. Yaklaşık 1 milyar dolar, takımlarla paylaşılıyor.”

“Ve eğer bu para ortadan kalkarsa kötü olur, çünkü hepimiz buna bağlıyız.”

“Eğer bu para ortadan kalkarsa veya çok azalırsa, ki yarışmazsak durum böyle olacak, bu kaynak eksikliğine çözümler bulmamız gerekecek.”

Brown, bazı pistlerde iki yarış yapmanın mantıklı olduğunu ve şimdilik seyircisiz yarışlar düzenlemenin doğru şey olduğunu düşünüyor.

“Chase’in bizimle paylaştığı plan, hazırlık aşamasında ve çok mantıklı gözüküyor. Seyircisiz yarışlar yapmanın gerçekçi olduğunu düşünüyorum.”

“Eğer Avusturya ve İngiltere yarışlarının 100 bin kişiyle gerçekleştirileceğini düşünseydik, bu saflık olurdu. Plan bunu gerektirmiyor.”

“Bu nedenle bu, gerçekçi bir plan gibi gözüküyor. Chase, bazı hükümetlerle görüşüyor, bu yüzden oldukça iyimserim.”

Ancak Brown, Japonya ve Singapur’da salgının ilerlemesinin, büyük bir belirsizlik yarattığını da söyledi.

“Temkinliyiz ancak Chase’in planı mantıklı, bu yüzden oldukça iyimserim.”