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Formula 1 / Son dakika

Brown: "Liberty, takımlara para ödülünün %100'ünü ödeyecek"

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Brown: "Liberty, takımlara para ödülünün %100'ünü ödeyecek"
Ekleyen:
, Editör
7 May 2020 12:16

Zak Brown, pek çok yarışın gerçekleşememesine rağmen Formula 1'in takımlara ödenmesi gereken para ödülünün tamamını ödeyeceğini doğruladı.

Williams 2019 sezonunu son sırada bitirdi ve zaten maddi anlamda büyük kayıplar yaşayan İngiliz ekip, mevcut krizle birlikte finansal anlamda daha da zorlanıyor.

Böyle bir dönemde yarışlar gerçekleşmezse başta Williams ve Haas olmak üzere küçük takımların çoğu batma riskiyle karşı karşıya olacak ve bu yüzden para ödülünün dağıtılabilmesi için yarışların başlaması büyük önem taşıyor.

Ancak Guardian'a konuşan McLaren patronu Zak Brown, Formula 1'in hiçbir yarış olmamasına rağmen takımlara ödemelerini normal şekilde yaptığını söyledi.

Guardian'a konuşan Brown, "Liberty tahminlerine yönelik ödeme yapıyor. Yani %100'ünü ödüyorlar." 

"Ancak takım gelirlerinin diğer bölümü olan sponsorluk konusundaki durum gerçekten zor. Bu yüzden seyircisiz yarışları destekliyoruz ve ilk yarış Avusturya'da olacak gibi görünüyor."

“Eğer bu yarışlar aksamadan gerçekleşiyorsa, o zaman sanırım biraz ivme ve enerji yakalayacağız." dedi.

Para ödülü geçen yıl 1 milyon doları bulmuştu. Bu, F1 için en büyük maliyet konumunda yer alıyor ve F1'in kârının %68'ini temsil ediyor.

Dağıtılan bu para ödülü, takımlara bu zorlu dönemde büyük bir destek olacak, çünkü takımların en büyük gelir kaynağı bu.

Bu ödül, genellikle yarışlara bağlı olarak değişiyor ve bu yılki 22 yarışın 10'u ertelendi ya da iptal edildi.

Ancak Liberty, %100'ü için ödeme yaparak takımlara destek vermiş olacak.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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