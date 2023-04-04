Brown, Las Vegas'ta Horner ve Wolff ile boks maçı yapmak istiyor!
McLaren CEO'su Zak Brown, Christian Horner ve Toto Wolff'ü Las Vegas yarış hafta sonunda bir boks maçına davet etti!
Son dönemde, özellikle de Netflix dizisi Drive to Survive'ın başarısının ardından daha da ön plana çıkan takım patronları, serinin ayrılmaz bir parçası konumundalar.
Kendi aralarında sık sık yemekli etkinlikler düzenledikleri bilinen patronların daha da kaynaşması için McLaren CEO'su Zak Brown'ın bir önerisi var: Las Vegas'ta bir boks maçı düzenlemek!
Brown'ın bir diğer çılgın projesi de tüm takım patronlarının katıldığı bir yarış düzenlemek; bu konuda 1990'larda Britanya Formula 3'te birlikte yarıştığı Christian Horner da kendisini destekliyor.
Sky Sports'a konuşan Brown, "Christian'la Silverstone'da [yani Britanya GP hafta sonunda] yarışmayı konuşuyorduk, çünkü eskiden birbirimize karşı yarışmıştık."
"Toto'yla [Wolff] da bu konuyu konuştum, bakalım kabul edecek mi?
"Vegas'a gittiğimizde de bir şeyler yapabiliriz, örneğin küçük bir boks maçı! Ben hazırım." dedi.
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