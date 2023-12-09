Brown: "Kurallar bu kadar katı olmasaydı, gridde farklı araçlar görebilirdik"

F1 takımlarının pistte yapabilecekleri testlerin sayısı, mevcut kuralların onları iki tanıtım etkinliği, iki gösteri etkinliği ve Pirelli tarafından düzenlenen lastik testleriyle sınırlaması nedeniyle son derece kısıtlı.

Ancak Brown, bütçe sınırı döneminde takımların kaynaklarını en iyi nereye harcayacaklarına karar verebilmeleri için düzenlemelerin hafifletilmesini istiyor.

Tanıtım etkinlikleri 100 km'lik iki turla sınırlıyken, gösteri etkinlikleri seans başına 15 km ile çok daha kısa. Pirelli lastik test günleri 2023 yılı için 35 olarak belirlenmişti ancak yakın zamanda yapılan bir kural değişikliği ile bu sayı 2024 yılı için 40'a çıkarıldı.

Ancak bu rakam, büyük takımların rakiplerinden çok daha fazla test sürüşü yapmasını engellemek için getirilen test kısıtlamasıyla hâlâ geçmişte izin verilenden çok daha düşük.

Ancak McLaren CEO'su Brown, bütçe sınırı ile takımların farklı bir şekilde kısıtlandığını ve bu nedenle bütçelerini nereye harcayacaklarını seçebilmeleri gerektiğini savunuyor.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60

Track Limits podcast'ine verdiği demeçte Brown, "Bütçe sınırımız olduğu için, düzenlemeler açık olmalı ve bu kadar kısıtlayıcı olmamalı."

"Yani rüzgar tünelinde test yapmak ya da daha fazla zaman geçirmek istiyorsak gidip bunu yapmalıyız. Araca altı tekerlek takmak istiyorsak gidip bunu da yapmalıyız." dedi.

Brown böyle bir düşünceyi ilk kez dile getirmiyor. Eylül ayında, mevcut gridin bu kadar benzer görünmesinin nedeninin test kuralları olduğunu söylemişti.

Sky Sports F1'e konuşan Brown, "Bence üst sınır insanların aşırı harcama yapmasını engelliyor. Bu nedenle, gerçekten çok sayıda farklı araç görmek istiyorlarsa düzenlemeler açık olmalı."

"Biraz daha fazla test görmek isterim. Şu anki bütçe sınırıyla birlikte, benim genel görüşüm bize biraz daha fazla özgürlük verilmesi yönünde çünkü harcayabileceğimiz miktar sınırlandırılmış durumda."

"Belki kurallar bu kadar katı olmasaydı, gridde farklı araçlar görebilirdik. Eğer bir bütçe sınırı varsa, o zaman bazı kuralları serbest bırakabilir ve insanların istedikleri şekilde gelişmelerine izin verebilirsiniz." demişti.