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Formula 1 / Monako GP Haberler

Brown: "Kurallar biraz yumuşatılmalı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, mühendislere daha fazla gelişim özgürlüğü vermek adına, kuralların yumuşatılması gerektiği görüşünde.

Brown: "Kurallar biraz yumuşatılmalı"

Bu yıl şampiyonaya bütçe sınırı getirildi ve takımlar yıllık 145 milyon dolar harcayabiliyorlar.

Ayrıca 2022'de Formula 1'de, son yılların en büyük teknik değişiklikleri yapılacak ve araçlar büyük oranda değişecek.

Araçların temelde birbirlerine daha fazla benzeyeceği düşünülüyor çünkü standart hale getirilen parça sayısı artacak.

Yeni araçlarla pist üstü mücadelesinin artması beklenirken, Zak Brown yeni kuralların çok katı olduğunu ve mühendislerin yaratıcılığını olumsuz etkilediğini düşünüyor.

Motorsport-Magazin'e konuşan Brown, "Bu araçların boyasını kaldırsak bile hangi aracın hangi takıma ait olduğunu anlayabiliriz, ancak bunun tek nedeni, bunları sürekli ve dikkatli şekilde geliştirmemiz."

"Fakat araçlar arasında artık daha önce açıkça görülebilen karakteristik tasarım farklılıkları yok."

"Eskiden yarış öncesindeki gride baktığınızda hemen Williams'ın nerede, Benetton'un nerede, McLaren'ın ya da Ferrari'nin nerede olduğunu görürdünüz, çünkü hepsi farklı görünüyordu."

"Mühendislere daha fazla özgürlük verirseniz, farklı yaklaşımlar sergilemelerine, farklı konseptler geliştirmelerine olanak sağlarsınız. Mevcut teknik düzenlemeler, belirli alanlardaki farklılıkları çıplak gözle göremeyecek kadar dar bir aralığa sokuyor."

"Bana öyle geliyor ki artık bütçe sınırına geçtiğimize göre, düzenlemeler biraz daha az katı hale getirilebilir. Sonuçta her halükarda öngörülenden daha fazla para harcayamazsınız." dedi.

Brown, mühendislere ve tasarımcılara daha fazla özgürlük tanınmasının, daha küçük ekipler için eskisi kadar riskli olmayacağını, çünkü Mercedes veya Ferrari gibi fabrika ekiplerinin artık bunlar için büyük kaynaklar harcayamayacağını söyledi.

Brown, "Maliyetler artık kontrol altında olduğu için en önemli şey bilgi birikimi. Ancak tüm bu hayalleri önümüzdeki yıllarda uygulamak mümkün olmayacak, çünkü 2022 yılı için teknik düzenlemeler uzun bir süre önce kabul edildi." dedi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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