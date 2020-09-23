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Formula 1 / Son dakika

Brown, "kızgın" Stroll'un itirazını çekmesine şaşırmış

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Brown, "kızgın" Stroll'un itirazını çekmesine şaşırmış
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

McLaren CEO'su Zak Brown, Lawrence Stroll'ün Racing Point'i protesto edenlere karşı kızıp isimlerini temize çıkarmak için itiraz etmelerinin ardından bu itirazı geri çekmelerine şaşırdığını söyledi.

Renault takımının Racing Point'i kendisine ait olmayan fren kanallarını kullandığı gerekçesiyle protesto etmesinin ardından yapılan incelemede, Racing Point haksız bulundu. Bunun sonucunda 15 puan silme ve 400.000 Euro para cezası aldı.

Aynı kararda, Racing Point'in aynı parçaları kullanmaya devam edebileceği bildirilmişti. Bunun üzerine Renault, McLaren, Williams ve Ferrari karara itiraz edeceklerini belirttiler.

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Racing Point'in sahibi Lawrence Stroll ise kararı kabul etmediklerini belirterek, "Pek fazla basın önünde konuşmam ancak bizim hile yaptığımızı iddia edenlere karşı aşırı kızgınım. Özellikle de rakiplerimizden gelen yorumlara kızgınım."

"Ben hayatımda asla hile yapmadım. Bu tür suçlamalar tamamen kabul edilemez ve doğru değiller."

"Benim ve takımımın dürüstlüğü sorgulanamaz. Racing Point'teki herkes FIA'nın kararı karşısında şoke olmuş durumda ve hayal kırıklığı yaşıyor. Biz masum olduğumuza inanıyoruz." demişti.

Racing Point de ismini temize çıkarmak için kararı temyize götürmüştü ancak diğer takımların ardından onlar da itirazı geri çektiler.

FIA'nın gelecek senelerde kopyalamanın önüne geçecek adımları atacağını belirtmesinin ardından McLaren, itirazını geri çekmişti.

Brown, "Onların itirazını geri çekmelerine şaşırdım çünkü yanlış bir şey yapmadıkları konusunda isimlerini temize çıkarmak için bunu yapacaklardı. Bu açıdan itirazı geri çekmeleri büyük bir olay. Bu, onun itiraz niyetine göre istikrarsız bir hareket." dedi.

 

Brown, FIA'nın gelecekte bu tür kopyalamaların önüne geçecek gerekli adımları atma sözünden memnun kaldıklarını söyledi.

Brown, "Bu çok önemliydi ve bu kadar hızlı adım atmalarından, olayı ciddiye almalarından memnunum."

"En önemlisi, kuralların ne olduğunu bilmeniz gerekir. Kurallar açık olursa, hepimiz ona göre oynarız."

"Herkes bu olayın ardından 'Bir dakika: Bu konuda neler yapılmış böyle?" şeklinde düşündü. Hepimiz bunun kurallara ya da sporun ruhuna aykırı olduğunu düşündük."

"Kurallarda açık varsa, bunları kapatalım ki, iki farklı şampiyona olmasın. Sanırım FIA da gördüklerinden memnun kalmadı. Bu iyi bir şey." dedi.

McLaren MCL35 burun kıyaslaması

McLaren MCL35 burun kıyaslaması

Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren'ın, Racing Point'in rakibini kopyalaması konusunda net bir tavır sergileyip bu tür şeylere izin verilmemesini söylemesinin ardından Toskana GP'de Mercedes tarzı burun test etmesi eleştirilere neden olmuştu.

Bunun iki yüzlülük olup olmadığı sorulduğunda Brown, "Öncelikle bu test için hazırlanan bir burundu. İkincisi McLaren olarak yaptığımız her şeyi kendimiz tasarlayıp üretiyoruz."

"Bu konuda herkes, diğerlerinin tasarımlarından nasıl ilham alıp onlardan ders çıkardıklarını söyledi. Günün sonunda bu sadece bir burundu, araç değil. Bu burunla alakalı 10 milyon çizime sahibiz." şeklinde cevap verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren , Racing Point
Editör Jonathan Noble

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