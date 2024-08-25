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Formula 1 Hollanda GP

Brown: "İtalya'da Red Bull önde olacak"

Zak Brown, McLaren'in hafta sonu boyunca gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, attends the Press Conference

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, attends the Press Conference

Fotoğraf: Gareth Harford / Motorsport Images

McLaren takım patronu Zak Brown, Lando Norris'in Zandvoort'taki galibiyetini kutladı ve takımın hafta sonu boyunca gösterdiği performanstan çok memnun kaldığını söyledi.

 Sky Sports F1'e konuşan Zak Brown şunları söyledi: "Bu gerçekten harikaydı."

"Lando mükemmel sürdü ve takım da harika bir iş çıkardı."

"Bu büyük bir zaferdi. En hızlı turu da aldık."

"Bu gece galibiyetimizi kutlayacağız ve Monza için hazırlanacağız."

"Hafta sonu boyunca hızlı olduğumuzu biliyorduk, bu yüzden farkın büyüklüğü beni şaşırtmadı, ama yine de hoş bir sonuç oldu."

"Lando kesinlikle yarışı kontrol altında götürdü."

"Yaptığımız güncellemeler net bir şekilde işe yaradı ama Formula 1'in ne kadar rekabetçi olduğunu göz önünde bulundurursak her hafta sonu aynı sonucu almayı beklememeliyiz."

"Net performans gösteren hızlı bir aracımız var ve Monza için de bazı eğlenceli şeyler hazırlıyoruz. Bu yüzden hazır olacağımızı öngörüyorum."

"Ama Red Bull'un İtalya'da daha hızlı olacağını düşünüyorum."

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