Brown: "İtalya'da Red Bull önde olacak"
Zak Brown, McLaren'in hafta sonu boyunca gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.
Zak Brown, CEO, McLaren Racing, attends the Press Conference
Fotoğraf: Gareth Harford / Motorsport Images
McLaren takım patronu Zak Brown, Lando Norris'in Zandvoort'taki galibiyetini kutladı ve takımın hafta sonu boyunca gösterdiği performanstan çok memnun kaldığını söyledi.
Sky Sports F1'e konuşan Zak Brown şunları söyledi: "Bu gerçekten harikaydı."
"Lando mükemmel sürdü ve takım da harika bir iş çıkardı."
"Bu büyük bir zaferdi. En hızlı turu da aldık."
"Bu gece galibiyetimizi kutlayacağız ve Monza için hazırlanacağız."
"Hafta sonu boyunca hızlı olduğumuzu biliyorduk, bu yüzden farkın büyüklüğü beni şaşırtmadı, ama yine de hoş bir sonuç oldu."
"Lando kesinlikle yarışı kontrol altında götürdü."
"Yaptığımız güncellemeler net bir şekilde işe yaradı ama Formula 1'in ne kadar rekabetçi olduğunu göz önünde bulundurursak her hafta sonu aynı sonucu almayı beklememeliyiz."
"Net performans gösteren hızlı bir aracımız var ve Monza için de bazı eğlenceli şeyler hazırlıyoruz. Bu yüzden hazır olacağımızı öngörüyorum."
"Ama Red Bull'un İtalya'da daha hızlı olacağını düşünüyorum."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Brown ve Horner arasındaki gerginlik yeniden alevlendi!
Verstappen: "Zak Brown da kim?"
Brown, Williams F1'i yatırım çılgınlığı konusunda uyarıyor
Norris, son turda en hızlı turu atmayı kendi seçmiş
Norris: "Şampiyonluktan bahsetmek aptalca olur"
Piastri: "Peşinde olduğum hafta sonu bu değildi"
Son Haberler
Schumacher, Alpine'in kararını Instagram'dan öğrenmiş
Jos Verstappen: "Horner takımı yeniden toparlarsa şaşırırım"
Leclerc: "Neden bu kadar hızlandığımızı bilmiyoruz"
Hamilton: "Yarışa Russell ile aynı yerden başlasaydım podyuma çıkabilirdim"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar