Brown: "İnsanlar aynı olsa da, 2023 başına kıyasla daha farklı bir takımız"
McLaren CEO'su Zak Brown, takım patronu Andrea Stella yönetiminde takımın büyümesine övgüde bulundu.
2023'e girerken McLaren'de çok kasvetli bir durum vardı. Takım, MCL60 ile hedefin gerisinde kaldıklarını ve durumu iyileştirmek için umutlarını sezon içi gelişmelere bağlayacaklarını çabucak kabul etti.
Neyse ki sezon sonunda bunu başardılar: Dokuz podyum derecesi ve Oscar Piastri ile Katar'da bir sprint zaferi elde ettiler.
Stella, Sauber CEO'su olmak üzere ayrılan Andreas Seidl'in yerine 2023 için takım patronluğu görevine getirildi ve kısa süre içinde McLaren'in üst düzey teknik kadrosunu yeniden yapılandırmaya başladı.
McLaren ile 12 kez Grand Prix kazanan David Coulthard'ın McLaren'deki insan dinamiğinin gelişimine dikkat çekerek takımın Katar'da 1.8 saniyelik yeni bir dünya rekoru pit stopu gerçekleştirmesi sorusuna Brown şu yanıtı verdi: "Bu en iyi ekip çalışması, Andrea ile tüm ekibe şapka çıkarıyorum."
"Andrea görevi devraldıktan sonra bu takıma harika bir liderlik sağladı. Takımda şampiyonluk malzemesi var ama hâlâ yapmamız gereken işler de var."
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
McLaren team photo, Zak Brown, CEO, McLaren Racing
"Şaşırtıcı olan şu ki, takımdaki kişiler aynı ama biz sezon başındakinden daha farklı bir takımız."
Düzenli podyum mücadelesine dönüş McLaren için sağlam bir ilerleme anlamına gelse de, elbette hedefleri galibiyetler ve şampiyonluk olacaktır.
McLaren'in 2024'te dominant Red Bull'a meydan okuyacak araca sahip olup olmayacağı sorusuna Brown şu yanıtı verdi: "Bence daha hızlı bir yarış aracımız olacak. Herkes için belirsiz olan şey, Red Bull'un yılın ikinci yarısında ne kadar sıkı çalıştığı."
"Aradaki farkı kapattığımız kesin. Ancak onlar da herkes kadar hızlı mı koşuyor, yoksa frene bastılar da biz onları yakaladık mı?"
"Gelecek yıl Bahreyn'e kadar bunu öğrenebileceğimizi sanmıyorum."
Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli"
Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli" Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli"
Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'"
Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'" Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'"
Stella, Pirelli'yi 2024'te doğabilecek sorunlara karşı uyardı
Stella, Pirelli'yi 2024'te doğabilecek sorunlara karşı uyardı Stella, Pirelli'yi 2024'te doğabilecek sorunlara karşı uyardı
Son Haberler
Sainz: "Değerli hissettiğim sürece Ferrari'de kalmak istiyorum"
Sainz: "Değerli hissettiğim sürece Ferrari'de kalmak istiyorum" Sainz: "Değerli hissettiğim sürece Ferrari'de kalmak istiyorum"
MotoGP, ikinci bir ABD yarışı için çalışmalara başladı
MotoGP, ikinci bir ABD yarışı için çalışmalara başladı MotoGP, ikinci bir ABD yarışı için çalışmalara başladı
Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli"
Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli" Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli"
Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'"
Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'" Brown: "McLaren, Norris ve Piastri arasındaki olası bir gerilimin 'önüne geçebilir'"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar