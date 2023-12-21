Brown: "İnsanlar aynı olsa da, 2023 başına kıyasla daha farklı bir takımız"

2023'e girerken McLaren'de çok kasvetli bir durum vardı. Takım, MCL60 ile hedefin gerisinde kaldıklarını ve durumu iyileştirmek için umutlarını sezon içi gelişmelere bağlayacaklarını çabucak kabul etti.

Neyse ki sezon sonunda bunu başardılar: Dokuz podyum derecesi ve Oscar Piastri ile Katar'da bir sprint zaferi elde ettiler.

Stella, Sauber CEO'su olmak üzere ayrılan Andreas Seidl'in yerine 2023 için takım patronluğu görevine getirildi ve kısa süre içinde McLaren'in üst düzey teknik kadrosunu yeniden yapılandırmaya başladı.

McLaren ile 12 kez Grand Prix kazanan David Coulthard'ın McLaren'deki insan dinamiğinin gelişimine dikkat çekerek takımın Katar'da 1.8 saniyelik yeni bir dünya rekoru pit stopu gerçekleştirmesi sorusuna Brown şu yanıtı verdi: "Bu en iyi ekip çalışması, Andrea ile tüm ekibe şapka çıkarıyorum."

"Andrea görevi devraldıktan sonra bu takıma harika bir liderlik sağladı. Takımda şampiyonluk malzemesi var ama hâlâ yapmamız gereken işler de var."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images McLaren team photo, Zak Brown, CEO, McLaren Racing

"Şaşırtıcı olan şu ki, takımdaki kişiler aynı ama biz sezon başındakinden daha farklı bir takımız."

Düzenli podyum mücadelesine dönüş McLaren için sağlam bir ilerleme anlamına gelse de, elbette hedefleri galibiyetler ve şampiyonluk olacaktır.

McLaren'in 2024'te dominant Red Bull'a meydan okuyacak araca sahip olup olmayacağı sorusuna Brown şu yanıtı verdi: "Bence daha hızlı bir yarış aracımız olacak. Herkes için belirsiz olan şey, Red Bull'un yılın ikinci yarısında ne kadar sıkı çalıştığı."

"Aradaki farkı kapattığımız kesin. Ancak onlar da herkes kadar hızlı mı koşuyor, yoksa frene bastılar da biz onları yakaladık mı?"

"Gelecek yıl Bahreyn'e kadar bunu öğrenebileceğimizi sanmıyorum."