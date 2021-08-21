Brown: "McLaren için yükselmek artık daha da zor olacak"

McLaren, yıllardır Toyota'nın Köln'deki tesislerini kullanıyor ve şimdi kendi rüzgar tünelini inşa etmek için çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda takımın altyapısını geliştirmek için de yoğun bir çalışma var.

Takım patronu Andreas Seidl, 2019'un Mayıs ayında takıma katılmasının ardından İngiliz ekibin ön tarafta yarışmasının önünde duran engellerden birinin rüzgar tüneli olduğunu söylemişti ve takımın acilen son teknoloji ürünü yeni bir tünele ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

McLaren'ın yeni rüzgar tüneli ve diğer altyapı çalışmaları, 2024 sezonuna yetişecek gibi görünüyor ve o tarihten önce şampiyonluk için mücadele etmeleri kolay olmayacak.

Bununla beraber takım, 2018'den beri istikrarlı şekilde gelişiyor ve geçen yıl şampiyona üçüncüsü olmayı başardı.

Ancak Zak Brown, bir sonraki adımı atmanın kolay olmayacağı görüşünde.

Brown şöyle konuştu: "Son yıllara baktığımızda dokuzuncu, altıncı, dördüncü ve sonunda üçüncü olduk. Şu anda üçüncülük mücadelesindeyiz."

"Durum ön tarafa yaklaştıkça zorlaşıyor ve yükselmek kolay olmuyor. Bu yüzden bunun önce ikincilik sonra da birincilik şeklinde gideceğini düşünmüyorum."

"Bunu yapmak gerçekten iyi olurdu ama bunun olacağını sanmıyorum."

"Artık diğerleriyle rekabet etmek için aynı kaynaklara sahip olsak da, altyapı anlamında gerideyiz. Bunun için gerekli yatırımları yapsak da özellikle rüzgar tünelini inşa etmek ve bundan faydalanmak zaman alacak."

"Kaybedilen sürenin önemi göz önüne alındığında, bu süreyi telafi edemeyiz. Elbette çekler karalamaya devam ediyoruz ancak rüzgar tünelini bitirmek birkaç yıl alacak."

"Bize göre, 2024 aracını tanıtana kadar altyapı anlamında henüz o seviyede olmayacağız. O zamana kadar elimizdeki ekipmanla en iyisini yapacağız ama o seviyeye gelinceye kadar bu takımları doğrudan bir savaşta yenebileceğimizi düşünmek zor."

"Fakat elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve yeni dönemde kimin başarılı, kimin başarısız olacağını asla bilemezsiniz."

"Brawn GP, 2009'da şampiyonluğunu kazandığında, açıkça seviyelerinin çok üstünde performans sergilediler ve o dönem kaynak anlamında en iyi takım değildi."

"Fakat aynı zamanda kuralların [şu anda] çok daha katı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar net bir avantaj yakalamak şu anda daha zor olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ancak bundan sonra işlerin daha da zorlaşacağını düşünüyorum, bunu beklemeliyiz."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images