Brown, iki takım arasındaki yakın ilişkileri engellemek için FIA'ya seslendi

Red Bull, enerji içecekleri devinin Faenza merkezli Minardi takımını devraldığı 2006 yılından bu yana F1 gridinde iki takıma sahip.

Daha önce Toro Rosso ve AlphaTauri olarak bilinen uydu takımı, geçmişte Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo ve Max Verstappen gibi genç pilotları eğitmek için kullanıldı. Ancak yeni görünümlü VCARB ekibinin 2024 sezonunda daha büyük planları var.

Amerikan ekibi Haas, F1 kurallarının izin verdiği sayıda Ferrari yapımı parçayla yarışıyor. VCARB, Haas ve Ferrari arasındaki anlaşmaya benzer bir anlaşmayla yeni sezon için Red Bull ile teknik bağlarını güçlendirmeye hazırlanıyor.

2023 Markalar şampiyonasında hayal kırıklığı yaratan bir sekizincilik elde eden Red Bull'un uydu takımının bu sayede çok daha iyi bir sezon geçirmesi bekleniyor.

Brown, F1'in bütçe limiti döneminde artık uygun olmadığını iddia ederek takımlar arasındaki bu tür yakın bağlantılarını yüksek sesle eleştiren ilk isim olmuştu.

VCARB CEO'su Peter Bayer, McLaren CEO'sunun dile getirdiği şikayetleri "paranoya" olarak nitelendirirken Brown, sporun çıkarlarını düşündüğü konusunda ısrar etti.

Sky Sports'a Red Bull'un kardeş takımıyla olan ilişkisi konusunda paranoyak olup olmadığı sorulan Brown, "Hayır, aslında sporun daha geniş çıkarları için konuşuyorum."

"Diğer tüm büyük sporlara bakarsanız, iki takıma sahip olmanıza izin verilmediğini görürsünüz. Hatta ben daha da ileri giderim."

Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri, Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"İki takım arasındaki yakın ilişkiler 15 yıl önce başladı. Bunun nedeni en üstteki takımlar ile en alttaki takımlar arasında büyük bir uçurum olmasıydı."

"Şimdi bu büyük bütçe limiti olduğu için eşit bir oyun alanımız var."

"Yani iki takıma sahip olmak, FIA ve F1 Komisyonu toplantılarında oturduğum için size söyleyebilirim ki, teoride takımlardan birinin çıkarına olmasa bile oylama tam tersini söylüyor."

"Bunu pistte gördük, bazı işbirlikleri devam ediyor ve sonra teknik olarak süspansiyonu nereye götürecekleri konusunda çok açık sözlü davrandılar vs."

"Markanın tanımı kendi aracını geliştiren bir takım anlamına gelir. Bu yüzden sporun artık eşit bir oyun alanına geçtiğini düşünmüyorum."

"İki takım arasında yakın ilişkiye sahip olmak, iki takımın ortak mülkiyetine sahip olmak, bence eşit değil."

"Taraftarların beklentisi bu değil ve bu yüzden FIA'nın bu konuda gerçekten bir şeyler yapması gerekiyor." dedi.

Red Bull, yeni RB20'nin bu hafta başında Silverstone'da bir deneme sürüşü sırasında görülmesinin ardından perşembe günü 2024 aracını resmen lanse edecek son takım olmaya hazırlanıyor.