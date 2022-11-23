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Brown, hızlı turu engelleyen pilotların ceza alması hakkında Sainz'ı destekledi

McLaren CEO'su Zak Brown, Carlos Sainz'in Formula 1 sıralamala turlarında kırmızı bayrakların çıkmasına sebep olan ve diğer pilotların turlarını engelleyen pilotlar için ceza verilmesi çağrısını destekledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Brown, hızlı turu engelleyen pilotların ceza alması hakkında Sainz'ı destekledi
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Max Verstappen'in geçtiğimiz hafta sonu Interlagos'ta Sergio Perez'e yer vermeyi reddetmesinin ardından, Perez'in Monaco Q3 seansındaki kazası yeniden gündeme geldi. 

Perez ile yaşadığı temasın ardından aracı hasar alan Sainz, rakiplerinin son hızlı tur haklarını mahveden pilotlara ceza verilmesi gerektiğini söyledi.

Brown bu konuyu, F1 Komisyonu'nun cuma günkü toplantısında gündeme getirdi ve bunun FIA'nın Sportif Danışma Komitesi'nde tartışılması gerektiğini belirtti.

Motorsport.com tarafından konu hakkında soru sorulduğunda Seidl, "Carlos'un söylemek istediği, bir pilotun turunu tamamlamasını kırmızı veya sarı bayraklar çıkararak engellemek."

"Bunu motor sporlarının diğer formlarında yapıyorlar, seanstaki en hızlı turunuzu kaybediyorsunuz. Bence kasıtlı olsa da olmasa da bu cezalandırılmalı. Çünkü başkasının turunu berbat etmiş oluyorsunuz."

Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Erik Junius

"Bence bu kolay bir çözüm ve hemen uygulanabilir. Bir pilotun belki bir daha o turu elde etmeye şansı olmayacak bir turunu mahvediyorsunuz ya da yeni bir lastik seti takmasına sebep oluyorsunuz." dedi.

Diğer takım patronları da konunun dikkate değer olduğu konusunda hemfikirdi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "Zak'ın bahsettiği türdeki durumda ne yapmamız gerektiğini tartışabiliriz."

"Şu anda net bir cevap olduğunu düşünmüyorum, Dün F1 Komisyonu'nda bu noktaya değindik, Zak gündeme getirdi." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Bunun iyi bir fikir olduğu konusunda da Zak'a katılıyorum."

"Sanırım yanılmıyorsam, Formula E'de en hızlı turunuzun silinmesi var. Yani bu uygulayabileceğimiz bir şey.” dedi.

Ancak Aston Martin takım patronu Mike Krack, bunun zor olacağını söyledi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, attend the Press Conference

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, attend the Press Conference

Fotoğraf: Gareth Harford / Motorsport Images

Krack, "Bu konuda net bir fikrim yok. Bence gerçekten vaka bazında bakmamız gerekiyor, spor danışmanlığına gitmeli ve belki de son 10 yılda yaşadığımız durumlara bir göz atmalıyız, çünkü birini yargılamak oldukça kolaydır. Belki de böyle olmalı ama bunu yapmak zor olacaktır." dedi.

Alpine CEO'su Laurent Rossi, "Kişisel olarak zaten kendilerini cezalandırdıklarını söyleyebilirim.”

"Belki ekstra turlar için seans uzatılabilir, böylece hızlı turlar tamamlanır. Ama tabii ki ceza vermek de bir seçenek."

"Ama Mike'ın dediği gibi, kapsamlı bir inceleme yapmamız gerekiyor. Bir pilotu veya bir takımı kınamakta çok acele etmemeliyiz.” dedi.

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