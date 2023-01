Brown, "Hem Ricciardo, hem takım her şeyi denedi ancak başarısız olduk"

McLaren'da zorlu geçen iki sezonun ardından sözleşmesinin bitiminden bir yıl önce takımdan ayrılmaya karar veren Ricciardo, gelecek sezon gridde olmayacak.

Hem takım, hem Ricciardo beklenen performansın gelmesi için ciddi çaba sarf etseler de sonuç olumsuz oldu ve Avustralyalı pilot bir noktadan sonra puan mücadelesi dahi veremez hale geldi.

KTM Summer Grill kapsamında Speedcafe.com tarafından Ricciardo'nun neden başarısız olduğu sorulan Brown, "Bilmiyoruz. Sorunları analiz ettik ve elimizden gelen her şeyi yaptık, Daniel da aynı şekilde elinden geleni yaptı."

"Zor bir sürecin ardından sonuç iki taraf için de hayal kırıklığı yarattı, bunun nedeniyse halen gizemini korumakta. Daniel'ın da bildiğini sanmıyorum."

"Neredeyse her şeyi denedik, belki de çok fazla çalıştık. Yine de hiçbir şey işe yaramadı ve sonuç itibariyle bir değişiklik yapmaya karar verdik. Her şeyi denemiştik ve neden sonuç alamadığımızı gerçekten bilmiyorduk." dedi.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, with their trophies

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images