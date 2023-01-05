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Formula 1 Haberler

Brown, "Hem Ricciardo, hem takım her şeyi denedi ancak başarısız olduk"

McLaren CEO'su Zak Brown, Daniel Ricciardo'nun ve takımın başarılı olmak için karşılıklı olarak her şeyi denediklerini ancak sonuç alamadıklarını söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Brown, "Hem Ricciardo, hem takım her şeyi denedi ancak başarısız olduk"
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McLaren'da zorlu geçen iki sezonun ardından sözleşmesinin bitiminden bir yıl önce takımdan ayrılmaya karar veren Ricciardo, gelecek sezon gridde olmayacak.

Hem takım, hem Ricciardo beklenen performansın gelmesi için ciddi çaba sarf etseler de sonuç olumsuz oldu ve Avustralyalı pilot bir noktadan sonra puan mücadelesi dahi veremez hale geldi.

KTM Summer Grill kapsamında Speedcafe.com tarafından Ricciardo'nun neden başarısız olduğu sorulan Brown, "Bilmiyoruz. Sorunları analiz ettik ve elimizden gelen her şeyi yaptık, Daniel da aynı şekilde elinden geleni yaptı."

"Zor bir sürecin ardından sonuç iki taraf için de hayal kırıklığı yarattı, bunun nedeniyse halen gizemini korumakta. Daniel'ın da bildiğini sanmıyorum."

"Neredeyse her şeyi denedik, belki de çok fazla çalıştık. Yine de hiçbir şey işe yaramadı ve sonuç itibariyle bir değişiklik yapmaya karar verdik. Her şeyi denemiştik ve neden sonuç alamadığımızı gerçekten bilmiyorduk." dedi.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, with their trophies

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, with their trophies

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Gelecek sezonu Red Bull yedek pilotu olarak geçirecek ve birkaç gösteri sürüşünde yer alması beklenen Ricciardo'nun amacı 2024 sezonunda rekabetçi bir koltukla spora dönmek.

Her şeye rağmen eski pilotunu öven Brown, "Umarım ortam değişikliği onun içindeki sihrin yeniden ortaya çıkmasını sağlar."

"O gerçekten özel bir pilot. Geçen yıl Monza'da neler yapabileceğini gördünüz, ki bunu yedi kez daha yaptı.

"Yine de bir değişiklik yapmamız gerekiyordu çünkü neyin yanlış gittiğini anlayamıyorduk." dedi.

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