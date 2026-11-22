Formula 1 Las Vegas GP
Brown: "Hayatımda gördüğüm en iyi Formula 1 yarışı olabilir”
McLaren CEO'su Zak Brown, Las Vegas Grand Prix'sinde Lando Norris ve Oscar Piastri ile elde ettikleri ikincilik ve üçüncülüğün ardından basına konuştu.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 22 Kas 2026 11:10
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Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, Zak Brown, McLaren
Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
McLaren'daki 10. yılını Las Vegas Grand Prix'sinde Lando Norris'in ikinciliği ve Oscar Piastri'nin üçüncülüğüyle kutlayan McLaren CEO'su Zak Brown, bol geçişli ve temiz mücadeleyi şimdiye kadar izlediği en iyi Formula 1 yarışlarından biri olarak nitelendirdi.
Yarışın ilk yarısında düzlük hızı eksikliği nedeniyle endişeli olmalarına rağmen ritim bularak çifte podyuma ulaştıklarını belirten Brown, hafta sonu getirdikleri güncellemeler ve gelecek sezon planları hakkında şunları söyledi: "Hayatımda gördüğüm en iyi Formula 1 yarışlarından biriydi, hatta belki de en iyisiydi. Bu kadar çok geçişin, rekabetin ve iyi, temiz mücadelenin olduğu bir yarış daha önce hiç görmemiştim.”
“Düzlüklerde zorlanacağımızı biliyorduk ve zorlandık da ama bir ritim yakaladık. Oscar ve Lando, iki aracı birden podyuma taşıyan harika bir performansa imza attı. Yarışın ilk yarısında tablo pek parlak görünmüyordu, bu yüzden çok mutluyum."
Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren
Fotoğraf: Alex Pantling / Getty Images
Elindeki paketi en iyi şekilde optimize ettiklerini ve düzlük sonu hızlarının biraz daha yüksek olması halinde galibiyete bile ulaşabileceklerini ifade eden Brown, mevcut araçtaki eksikleri gelecek yılın aracında gidereceklerini vurgulayarak sözlerini tamamladı: "Araç gerçekten iyiydi, pilotlarımız inanılmaz bir iş çıkardı ve elimizdeki paketi en iyi şekilde değerlendirdik.”
“Ritim yakaladık, hava koridorunda kalmayı başardık ve sonunda bunu lehimize çevirdik. Düzlük sonu hızımız biraz daha yüksek olsaydı belki bir basamak daha yukarı çıkabilirdik ama ikincilik ve üçüncülükten çok memnunum.”
“Formula 1'de diğer takımların ne yaptığını asla bilemezsiniz ancak kaydettiğimiz ilerlemeden memnunuz. Bu araçtaki bazı eksiklerimizi biliyoruz ve bunları gelecek yılın aracında gidereceğiz.”
“Sınırları zorlamaya devam edeceğiz, önümüzdeki iki yarış için de çok heyecanlıyız."
Zak Brown, McLaren
Fotoğraf: Alex Slitz / Getty Images
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