Brown: "Mücadele çok yakın, Hamilton şampiyon olsa şaşırmam"

Mercedes'in yeni döneme pek de istediği gibi başlayamamasından ötürü Lewis Hamilton, son iki yılda şampiyonluk savaşından uzak kaldı.

Yine de Hamilton, 2023 sezonunda performans anlamında iyi bir noktadaydı ve yılı Red Bull pilotlarının gerisinde üçüncü bitirdi.

İngiliz pilot, son şampiyonluğunu 2020 yılında aldı ve eğer bir şampiyonluk daha kazanabilirse, sekiz zaferle tüm zamanların en çok şampiyon olan tek ismi olacak.

Red Bull her ne kadar 2023'ü zirvede kapatsa da, yıl sonunda diğer takımların ön bölüme yaklaşması, Hamilton'ın şampiyonluk ihtimalini de arttırıyor.

Speedcafe'in KTM Summer Grill podcastine konuk olan McLaren Racing CEO'su Zak Brown, şampiyonluk mücadelesinin açık olabileceğini ve Hamilton şampiyon olursa şaşırmayacağını belirtti.

Brown, "Şu anda rüzgar tüneli ve CFD'de gördüklerimiz bizi keyiflendiriyor; bu yüzden ilerleme kaydedebileceğimizi hissediyoruz."

"Peki ne kadar ilerleyeceğiz ve farkı ne oranda kapatabileceğiz? Aslında buradaki en büyük gizem Red Bull'la ilgili. 2024'e odaklanmak için araçlarının gelişimini ne zaman durdurdukları çok önemli ve bana sorarsanız bunu çok erken yaptılar."

"Bu yüzden nerede olduğumuzu görmek için Adrian Newey'nin şapkadan ne kadar büyük bir tavşan çıkacağını görmemiz gerekecek."

"Aynı zamanda, Mercedes ya da Ferrari gibi takımlar, ihtiyaç duydukları her şeye sahipler. Bunlar harika takımlar; birdenbire Mercedes geri dönse ve Lewis sekizinci şampiyonluğunu kazansa şaşırmam."

"Şu anda çok zorlu ve rekabetçi bir ortam var. Kimseyi göz ardı edebileceğinizi sanmıyorum." dedi.