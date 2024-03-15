Brown, Formula 1'in sahipleri Liberty Media'nın sporun finansal yönlerinin taşınmasına nasıl yardımcı olduğuna ilişkin bilgiler verdi.

Sporu 2017 sezonu öncesinde satın alan Liberty, NFL ve NBA gibi Amerikan profesyonel spor liglerinde popüler olan franchise modelini Formula 1 de uygulamaya çalıştı.

Bu sayede ödül parası ve yayın gelirleri 10 takım arasında daha adil bir şekilde paylaşılılaya başlandı. Bütçe limiti düzenlemelerinin de yardımıyla grid finansal açıdan sağlam bir zemine oturtuldu.

Cidde'deki bir Bloomberg etkinliğinde Brown, "Gridin yarısı şu an kâr ediyor."

"Beş yıl önce böyle değildi." dedi.

Brown'ın F1'in 10 takımının her birinin 1 milyar sterlin üzerindeki değerine ilişkin değerlendirmesi, Alpine ve Aston Martin'e yapılan son yatırımların ardından geldi.

Hollywood'dan Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'in yanı sıra Anthony Joshua, Patrick Mahomes ve Travis Kelce gibi spor yıldızlarının da yer aldığı bir yatırım grubu geçen yıl Alpine takımının %24 hissesini 200 milyon Avro'ya (171 milyon Sterlin) satın alarak takımın o zamanki değerini yaklaşık 800 milyon Avro'ya çıkardı.

Bu arada Aston Martin, azınlık hissesini özel sermaye grubu Arctos Partners'a satarak takımın değerini 1 milyar Sterlin olarak belirledi.

Bu durumda muhtemel F1 takımlarının Liberty Media'nın büyümesine yardımcı olduğu kârlı pastadan pay almak istemesi şaşırtıcı değil.

Anthony Joshua, British professional boxer Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Son olarak Andretti, FIA tarafından yürütülen bir ihale sürecinin ardından 11. takım olarak adı anılıyordu.

Ancak, Covid boyunca yaşadıkları mali zorlukları atlatarak yukarı yönde bir grafik izleyen griddeki mevcut 10 takım, kasayı 11. bir takımla paylaşma konusunda temkinli davrandı.

Formula 1 Yönetimi (FOM) ve buna bağlı olarak Liberty de benzer bir görüşe sahipti ve Andretti'nin F1'e katılma teklifi, FOM'un diğer nedenlerin yanı sıra takımın seriye yeterince değer katmadığını gerekçe göstermesiyle başarısız oldu.

Brown, "Liberty'nin yapmak istediği şey var olan on takımın değerini korumak."

"Liberty öncesi takımların ayrılmak istediği bir konumdaydık."

"Şimdi [Liberty sonrası dönemde], bu spora girmek isteyen takımlar sıraya girmiş durumda."

"Bence Liberty, takımların nasıl, ne zaman ve ne şekilde katılacaklarına bakıyor." dedi.

Liberty Media döneminde F1'in bir başka yönü de takvimin hem hacim olarak hem de yeni bölgelere doğru genişlemesini içeriyor.

Zlatan Ibrahimovic, Charles Leclerc'in Ferrari ekibiyle poz veriyor Fotoğraf: Erik Junius

2024 takvimi Suudi Arabistan, Katar, Miami ve Las Vegas'taki son eklemelerden sonra 24 yarışlık rekor bir uzunluğa sahip. Miami ve Las Vegas GP'leri, Amerika Birleşik Devletleri'nde F1'in popülaritesindeki son dönemde patlamadan sonra takvime katıldı.

24 yarışlık yoğun takvim, F1'de yıl boyunca seyahat eden çalışanlar için getireceği yorgunluk önemli bir tartışma konusu oldu. Ancak F1'in son başarısından yararlanmak isteyen ve eğlencenin bir parçası olmak için ödeme yapmaya istekli daha fazla ülke [pist] ile, bazıları takvimin daha da büyüyebileceğinden korkuyor.

F1 CEO'su Stefano Domenicali yarış sınırın 24 olduğunu söylemişti. Brown'ın geçmişte önerdiği gibi yeni pazarlarda yarışlara yer açmak için Avrupa yarışlarının takvimde rotasyona tabi tutulabileceğini ima etti.

Brown, "Eğer birkaç yarış daha eklememiz gerekirse, Asya'nın önemli bir bölge olduğunu söyleyebilirim." dedi.

"Girecek daha fazla pazarımız olsaydı Asya, Hindistan, Güney Afrika'da bir yarış derdim."

"Bu bize gerçekten küresel bir ayak izi kazandırırdı." dedi.