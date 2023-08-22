Brown: "Gelişmek için doldurmamız gereken 'büyük boşluklar' kalmadı"

Yeni takım patronu Andrea Stella, kış arası boyunca Woking tasarım departmanının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesine öncülük etti.

Ardından teknik şef James Key'in görevine son verdi, liderliğini yeniden yapılandırdı ve Ferrari'den David Sanchez ile Red Bull'un deneyimli mühendisi Rob Marshall'ı işe aldı.

McLaren aldığı bu kararlarla MCL60'ı ilk yarışlarda arka sıralarda yer alan bir araçtan, Britanya ve Macaristan Grand Prix'lerinde podyum elde eden ve yaz tatilinden hemen önce Spa'daki sprintte ilk üçte yer alan bir araca çevirdi.

McLaren CEO'su Zak Brown ayrıca yeni bir rüzgar tüneli ve simülatörün inşasını da onayladı. Brown, bunların tamamlanmasıyla önümüzdeki birkaç sezonda şampiyonluk başarısı hedefleyen takımın doldurması gereken 'büyük boşluklar' kalmayacağına inanıyor.

Motorsport.com'a konuşan Brown şunları söyledi: "Bence, son beş yılda olduğu gibi büyük boşluklar yok; sadece ince ayarlar yapıyoruz."

"Kendi rüzgar tünelimizin olmaması, 20 yıllık bir simülatöre sahip olmamız, CFD teknolojisinde geride olmamız, bunlar büyük boşluklardı. Şu an bulunduğumuz nokta ince ayarlardan ibaret."

"Şu anda 'Yeni bir rüzgar tüneline ihtiyacımız var' diyebileceğimiz bir şey yok. Bunların hepsi yerinde olacak."

Ancak Brown, takımın entegrasyonu ve optimizasyonu için gereken zaman nedeniyle, elde edecekleri faydaların 2025 yılına kadar tam olarak ortaya çıkmayacağını söyledi.

Brown, "Açıkçası ince ayarlar dışında, ihtiyacımız olan her şeye sahip olacağız."

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Erik Junius

"Bu noktada kültürel ve iletişimsel olarak her şeyin bir araya gelmesi için ihtiyacımız olan şey; zaman. Ancak geliştirmeler hakkında daha fazla duyuru yapmayacağız."

"Artık sadece iyileştirme, öğrenme ve geliştirme söz konusu olacak. Ancak 1 Ocak'a kadar Dünya Şampiyonu bir takım olmak için her şeye sahip olacağız. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var."

"Farklı bir liderliğimiz ve yapımız var. Ayrıca yeni insanlar bize katılıyor ve bu da performansımıza başka bir katkı sağlayacaktır."

"Rüzgâr tüneli gibi her şey şu anda devreye girmiş olsa da, yeni yapı ve insanlarla her şeye 2025'e kadar temiz bir başlangıç yapamayacağız. Örneğin Rob Marshall ve David Sanchez, ocak ayına kadar başlamayacaklar.

"2024 aracımız şu anda mevcut altyapımızın tamamı ve tam ekibimizle çalışmıyor. Ama elimizdekilerle neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Ekibin yaptığı her şeyle gurur duyuyorum. Getirdiğimiz her şey katkı niteliğinde. 2025'te bir adım daha ilerlediğimizi göreceğiz." dedi.