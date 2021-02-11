Brown, gelecekteki F1 sezonlarında takvimde rotasyon görmek istiyor

F1, Kasım ayında 23 yarışlık bir 2021 takvimi açıklayarak kendi yarış sayısı rekorunu kırmıştı ve seri, COVID-19 pandemisinin etkilerine rağmen tarihi boyunca gerçekleştireceği en uzun sezonu düzenlemekte kararlı.

Şu anki takvime göre, 11 hafta içinde üç kere üç yarış arka arkaya düzenlenecek ve personel üstünde yaratacağı etki sebebiyle bu durum, takımların endişe ve itirazlarıyla karşılık buldu.

F1 CEO’su ve başkanı Stefano Domenicali geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda, gelecekte takvimdeki yarış sayısının azaltılabileceğini ve bazı etkinlikler için rotasyon sisteminin kullanılabileceğini duyurmuştu.

McLaren CEO'su Brown ise, gelecekte olası bir rotasyon sistemini desteklediğini ve daha az yarış düzenlendiği takdirde hem takımların üstündeki yükün azalacağını hem de yarışlar daha özel bir hal alacağı için etkinliklerin değerinin artacağını söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Brown, “Gelecekte bazı yarışlar arasında rotasyon yaptığımız bir konumda olmamızı istiyorum.”

“Eğer iyi bir ülke, bir grand prix düzenlemek isterse bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ne kadar çok ülkede yarışırsak o kadar iyi.”

“Yine de takvimin boyutu açısından da düşünülmesi gereken 2 konu olduğunu düşünüyorum. Öncelikle insanlarımız var. Çok ağır bir takvim.”

“Sonrasında yarışların seyrekliği var. NFL’e baktığınızda sanırım 16 normal sezon oyunu, 3 ya da 4 adet de play-off var. Olimpiyatlar da çok popüler fakat sadece 4 yılda bir düzenleniyor, Dünya Kupası da keza öyle.”

“Bazı grand prix’lerin zaman geçtikçe değerini kaybettiğini biliyoruz, bu yüzden eğer bunu yıllık değil de her 2 yılda bir düzenlenen bir şey yaparsanız, insanlar tükenmediği için grand prix’leri daha sürdürülebilir hale getirmiş olmaz mısınız?” dedi.

Brown, takvimin dörtte üçünün kalıcı etkinliklerden diğer çeyreğinin ise rotasyon halindeki yarışlardan oluştuğu bir tasarı öneriyor.

Brown, “İdeal bir dünyada, yıllık 20 yarış düzenlersiniz.”

“Belki 25 ülke vardır ve bu yarışların 15’ini kalıcı yaparsınız, çünkü bu sporun ticari bir yönü de olmak zorunda. Bu çoklu isteklerin her biri arasında bir denge kurmanız gerekiyor ve sporun da bir mantık çerçevesine oturtulması gerek.”

“Gelecekte 25 ülkede yarıştığımız ve bunların 15’inin kalıcı diğer 10’unun ise beşer beşer her iki yılda bir düzenlendiği bir konumda olmamızı isterim.”

“Böyle bir durumda daha sürdürülebilir pistler de oluşturmuş olursunuz çünkü insanlar: ‘Ah, sadece her 2 senede bir geliyormuş, gelecek yıl kaçırmak istemem.’ diyecektir.” dedi.