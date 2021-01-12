Brown, "birkaç yıl içinde" sürücü maaşlarının kısıtlanmasını destekliyor

Motorsport-total.com’a konuşan Brown, “Tüm takım patronlarının sürücülere yönelik bir maaş kısıtlamasının getirilmesini desteklediğini düşünüyorum. Birkaç yıl içinde bunun getirileceği kanaatindeyim.” dedi.

F1, halihazırda bu sene dünya şampiyonasında yer alacak tüm takımlara 145 milyon dolarlık bir bütçe kısıtlaması getirirken, 2023 sonrasında bunu 135 milyon dolara düşürecek.

Brown, “Formula 1, yarışan takımların daha sürdürülebilir olmasını sağlamak adına finansal profilini değiştirmek zorundaydı. Şu anda da bunu yapıyor. Tüm harcamaları kısıyorlar fakat paranızı nasıl harcamak istediğinize dair esneklik mevcut.” dedi.

Fakat yeni gelen bütçe sınırlandırmasına sürücü maaşları dahil değil. Ve son haberlere göre Lewis Hamilton 2020’de Mercedes’ten 76 milyon dolar kazanırken takım arkadaşı Valtteri Bottas sadece 15 milyon dolar kazanmış.

Sebastian Vettel Ferrari’den 57 milyon dolar, Daniel Ricciardo Renault’dan 32 milyon dolar ve Max Verstappen ise Red Bull’dan 26 milyon dolar kazanmış.

Yine son çıkan haberlere göre ise Daimler bu meblağda bir maaşı tekrardan ödemeyi reddettiği için Mercedes ve Lewis Hamilton arasında 2021 için anlaşma imzalanamazken; Williams’ta sadece 1.2 milyon dolar kazanan George Russell, 7 kez dünya şampiyonunun koltuğuna oturabilecek olası isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Şu anda sürücü maaşları işin 30 milyon dolarlık bir kısıtlama tartışılıyor fakat öncelikle mevcut sözleşmelerin dolması gerekiyor.

Charles Leclerc’in Ferrari’yle 2024’e kadar uzatılan sözleşmesini de göz önünde bulunduran Brown, “Bazı pilotların bütçenin üzerinde kısa dönem sözleşmeleri olduğunu da göz önüne almalısınız.” derken, bütçe sınırlandırması diğer takım personellerini kapsadığı zaman sıkıntı oluşabileceğini de söyledi.

Brown buna örnek olarak kendisinin, Red Bull’un yüksek seviyeli yeteneklerinden Adrian Newey’nin veya motor sporları danışmanları Dr. Helmut Marko’nun verilebileceğini söyledi.

Brown kısıtlamanın diğer takım çalışanlarına genişletilmesi konusunda, “Bu da görüşüldü ve sanırım takımlar, en yüksek maaşa sahip ilk 3 çalışanın da dahil edilmesi gerektiğini söyledi.”

“Fakat ben zamanımı daha çok işimin ticari kısmıyla ilgilenerek geçiriyorum ve bu bütçe kısıtlamasına dahil değil. Zamanımı IndyCar serisiyle ve motor sporlarının diğer türleriyle de harcıyorum.”

“Ve F1’de tüm zamanını bu sporla harcamayan başka teknik elemanlar da mevcut. Mesela Marko, hem genç sürücü programlarıyla hem de AlphaTauri’yle ilgileniyor, onu nasıl dahil edeceksiniz?”

“80’ler ve 90’larda Frank Williams her zaman sürücüdense araca para harcama yaklaşımına sahipti. Diğer takımlarsa sürücülere para harcamak istediler çünkü bu şekilde daha büyük bir fark yaratabileceklerini düşündüler.” dedi.