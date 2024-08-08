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Formula 1

Brown, geçmişte Alonso'ya iyi bir araç sağlayamadıkları için pişman

Zak Brown, Fernando Alonso 2015 yılında takıma geri döndüğünde McLaren'ın İspanyol pilota iyi bir araç verememesinden pişman olduğunu dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Jimmie Johnson in the McLaren, Fernando Alonso, Zak Brown

Jimmie Johnson in the McLaren, Fernando Alonso, Zak Brown

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Daha önce 2007 yılında McLaren ile tek bir sezon geçiren şimdiki Aston Martin pilotu Alonso, 2015 sezonu öncesinde Woking merkezli ekip Honda ile teknik ortaklığını yeniden canlandırırken takıma geri dönmüştü.

İki kez Dünya Şampiyonu olan Alonso'nun kariyerinin en hayal kırıklığı yaratan dönemi oldu ve McLaren, arka sıralarda yer aldı.

McLaren, 2017 sezonunun sonunda Honda ile olan ilişkisini sonlandırdı ve 2018'de Renault motorlarıyla başka bir sıkıntılı sezon geçirdi.

Spora geçici bir ara veren Alonso ise 2021'de iki yılın ardından F1'e geri döndü.

Şu anda 43 yaşında olan Alonso, geri dönüşünden bu yana Alpine ile 1 ve Aston Martin ile 8 podyum elde etti.

McLaren'e 2016 yılında yönetici direktör olarak katılan ve 18 ay sonra CEO olan Brown, birlikte geçirdikleri süre boyunca Alonso ile iyi bir ilişki kurdu.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Son Belçika Grand Prix'sinde DAZN Spain'e konuşan Brown, Alonso'yu 'özel bir yetenek' olarak tanımladı.

Ve McLaren ile yarıştığı dönemde takımın kendisine daha rekabetçi bir araç sağlayamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Şöyle dedi: "Lando ve Oscar'ı bir kenara bırakırsam, Fernando Alonso'nun oldukça özel bir yetenek olduğunu söyleyebilirim."

"Fernando ile harika bir ilişkim var. O bizimle yarışırken ona iyi bir araç sağlayamamış olmak bizim için gerçekten bir hayal kırıklığı."

"Onu yarışırken izlemek ve yaşı ilerlemiş olmasına rağmen hâlâ bu seviyede performans gösterdiğini görmek harika."

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