Brown: "Geçen yılki ikincilikler bizi galibiyete hazırladı"

McLaren, 2023 sezonu boyunca tartışmasız en çok gelişme gösteren takım olarak en çok konuşulan takımlardan biri oldu.

McLaren, gridin ön bölümünden çok arka bölümüne yakın olan bir MCL60 ile sezona başladı. Sezon içi gelişim, yedisi ikincilik olmak üzere dokuz podyum ile sonuçlanırken Oscar Piastri Katar'da sprint galibiyeti de aldı.

Ancak McLaren'in en hızlı ikinci takım olduğu konuşulurken Red Bull galibiyetleri toplayan ekip oldu. Ferrari'den Carlos Sainz'in Singapur'daki zaferiyle Red Bull'un tüm yarışları kazanma hedefinin önüne engel koymasına rağmen Red Bull 22 yarışta 21 zafer elde etti.

Red Bull'un 2024'e RB20 ile tekrar hızlı başlaması bekleniyor. Ancak rekabetin daha da kızışacağını söyleyen Brown, McLaren'in bu hedefini gerçekleştirmek istiyor.

talkSPORT'un McLaren'in yarış galibiyetlerine tekrar ulaşma olasılığı hakkındaki sorusuna Brown, "Çok uzakta olduklarını düşünmüyorum."

McLaren MCL38 Fotoğraf: McLaren

"Yine iyi bir sezon geçirdik ama diğer dokuz takımın ne yaptığını asla bilemezsiniz."

"Kesinlikle yarış kazanabilecek pilotlarımız var ve kesinlikle yarış kazanabilecek bir takımımız da var. Geçen yılın ikinci yarısında yarış kazanmaya oldukça yakın bir aracımız vardı."

"Kışın daha hızlı bir yarış aracı ürettik. Bu yüzden bekleyip göreceğiz. Diğer takımların ne yaptığını bilmiyoruz ama kazanmak kesinlikle bizim hedefimiz."

"İkincilikler geçen yıl harikaydı ama en üst basamağa hazır olmak için yeterince ikincilik yaşadık." dedi.

McLaren, F1 şampiyonluk sahnesinden uzun bir süre uzak kaldı. Sekiz kez Markalar şampiyonluğu elde etmiş olan şirket en son bu kupayı 1998'de kupayı kaldırmıştı. Lewis Hamilton'ın yedi Dünya şampiyonluğundan ilki olan 2008'de de son Pilotlar şampiyonluğunu elde etmişti.