Brown, FTX'in batışının ciddi endişelere yol açmasını beklemiyor

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FTX'in 8 milyar dolarlık likidite sıkışıklığının ardından kısa süre önce iflas etmesi kripto piyasalarında paniğe yol açtı.

Bu paniğin F1 camiasına sıçradığını da söylemek mümkün; nitekim sekizinin kripto firmalarıyla sponsorluk anlaşmaları var, hatta bizzati F1 de Crypto.com ile büyük bir anlaşma imzalamış vaziyette.

Mercedes'in sponsoru olan FTX'in batışı, takımın hızlıca aksiyon almasına ve Brezilya GP'si öncesi anlaşmayı iptal ederek firmanın logolarını araçlarından kaldırmasına yol açtı.

Yine de kripto piyasasının en güçlü katılımcılarının hayatta kalacağını düşünen Brown, kendi sponsorları olan OKX'in bir sıkıntı yaşaması konusunda hiçbir endişesi olmadığını açıkça belirtti.

Brown, "OKX konusunda çok rahatız, bu konuda ciddi bir durum değerlendirmesi yaptık."

"Hangi ortakla devam edeceğimiz konusunda bir seçim yapmamız gerekiyordu, çünkü bir sürü yaklaşım vardı, bu yüzden sektördeki en iyi ortağa sahip olduğumuza inanıyoruz. Arka planlarını, rezervlerini, mevduatlarını ve nasıl çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. O yüzden bu konuda çok rahatım."

"FTX'in durumu tam bir karmaşaya dönüşmüş vaziyette, ancak ben bunu internetin ilk çıktığı zamanlara benzetiyorum. O zamanlar çok sayıda internet şirketi vardı, birçoğu başarılı olamadı ama sonra Amazon gibi şirketler oldukça sağlam çıktı."

"Bence kripto ve blockchain için de aynı şey olacak. Çok fazla insan bu sektöre yatırım yapıyor, günün sonunda sadece bir avuç ciddi yatırımcı kalacak."

"Finans sektöründe konuştuğum herkes kripto ve blockchain teknolojilerinin ileriye dönük bir finansal enstrüman olarak çok güçlü olduğunu düşünüyor, o gün geldiğinde alandaki büyük oyuncuların kimler olacağına dair sorular ortaya çıkacak. OKX'in bunlardan biri olacağına inanıyoruz ve bize karşı çok sağlam bir tutum sergilediler."

"Sektör sıkıntıya girse de bu sporu etkilemez. Zamanında 'aman tanrım, tütün parası sporu terk ettiğinde ne olacak?' veya 'bu üretici sporu bıraktığında ne olacak?' şeklinde sorular soruluyordu."

"Ancak spor o kadar güçlü ki, her zaman devreye girecek birileri var gibi görünüyor. Bu yüzden çok fazla etki olması talihsizlik olur ama bence spor gayet iyi durumda." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes attends FTX Off The Grid Fotoğraf: New Revolution Media