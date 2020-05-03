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Formula 1 / Son dakika

Brown: "Formula 1'i riske atan bazı takımlar var"

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Brown: "Formula 1'i riske atan bazı takımlar var"
Ekleyen:
, Editör
3 May 2020 13:09

McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown, bazı takımların spordaki büyük çaplı kural değişikliklerini reddederek Formula 1'in geleceğini riske attıklarını söyledi.

Başlangıçta bütçe sınırı 175 milyon dolar olarak belirlendi ve daha sonra, ortaya çıkan koronavirüs pandemisi nedeniyle bu bütçe sınırının 145 milyon dolara düşürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Ancak daha küçük takımlar bu rakamı daha da aşağı çekmek istiyorlar.

Yine de Red Bull ve özellikle Ferrari'nin bu karara karşı olduğu düşünülüyor.

McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown'a göre bazı takımlar, önerilen kurallara karşı çıkarak Formula 1'in geleceğini riske atıyorlar.

Brown, “Beni sinirlendiren şey, bu dönemde hayatta kalmakla kalmayıp, krizin tamamen üstesinden gelme ve refaha ulaşma fırsatına sahibiz. Sporumuz her zaman dengesizdi fakat 'Başarısız olmak için çok büyüğüz' ilkesine bağlı kalırsanız, işler sonsuza kadar bu şekilde devam etmez."

"Belki de bir takım çalıştırmadan önce, uzun süre sporun etrafında bulunduğum için 'takımdan önce spor gelir' zihniyetim var ve bence burada mücadele alanını dengelemek için gerçek bir fırsatımız var, taraftarlar da bunu istiyor. Sadece mücadele alanını düzeltmekle kalmıyoruz, aynı zamanda takımların birbirleriyle mücadele edebileceğinden de emin oluyoruz. Çünkü zor zamanlar geçiriyoruz ve takım sahipleri eğer rekabetçi olma şansları olmadığını düşünüyorlarsa neden sporda kalsınlar ki?"

"Bence bu krizi diğerlerinden daha iyi atlatabilecek birkaç takım var ama bence bunu yaparak tüm sporu riske atıyorlar. Pastayı daha büyük hale getirebileceğim, genel resmi görememeleri çok sinir bozucu. Belki biraz daha küçük bir pasta parçaları var ama pasta öncesine kıyasla çok daha büyük. Ama eğer eski alışkanlarımızı sürdürürsek, pasta çok daha küçülebilir."

Ancak Brown, FIA ve F1'in takındığı tavırdan memnun.

"Çok iyimserim. Bence FIA ve Formula 1, içinde bulunduğumuz durumun farkındalar ve izin verilen bütçe sınırını düşürmek için çok çalışıyorlar. Bu konunun farkındalar ve çabalarından çok memnunum. Bunu yaparsak sporumuzun daha sağlıklı olacağına ve taraftarlar için daha ilgi çekici olacağına inanıyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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